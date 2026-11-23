El hijo de Mariano, Salvador Werner ganó su primer campeonato dentro de la categoría Escuela del Karting Zonal de Asfalto de Santa Fe.

El apellido Werner volvió a ser protagonista de una consagración en el automovilismo argentino. Esta vez, el encargado de llevarlo a lo más alto fue Salvador Werner, hijo de Mariano, quien se consagró campeón de la categoría Escuela del Karting Zonal de Asfalto después de una definición apasionante en el Gran Premio Coronación disputado en el kartódromo de Santa Fe.

El joven piloto entrerriano llegó a la última fecha con la necesidad de descontarle puntos a Manu Riboldi, quien afrontaba la competencia como líder del campeonato. Sin embargo, Salvador respondió de la mejor manera y tuvo una actuación perfecta en el momento más importante de la temporada.

Desde el inicio de la actividad, Werner demostró su potencial al quedarse con la pole position. Lejos de conformarse, posteriormente se impuso en su serie y completó una jornada inolvidable con la victoria en la carrera final, sumando todos los puntos que estaban a su alcance.

Cómo fue la definición para Salvador Werner

Gracias a estos resultados, Salvador consiguió superar a Riboldi en el campeonato y quedarse con el título de la categoría Escuela, coronando una temporada de crecimiento dentro del karting y dando un paso importante en sus primeros años como piloto.

De esta manera, el hijo de Mariano Werner, uno de los grandes referentes del Turismo Carretera, comenzó a escribir su propia historia dentro del automovilismo. Después de haber debutado oficialmente en 2025 y conseguido sus primeras victorias durante 2026, Salvador cerró el año con su primera consagración, manteniendo viva una pasión que atraviesa a distintas generaciones de la familia Werner.

El recuerdo para Gabriel Werner

Cabe destacar que este 23 de noviembre se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Gabriel Werner, hermano mayor de Mariano. Pasaron 19 años de aquel fatídico 2007, cuando en un accidente laboral en los boxes del Oscar Cabalén de Córdoba el popular Cabezón perdió la vida en la antesala de una fecha de la Fórmula Renault.

En las redes sociales, Mariano lo recordó a su hermano, quien lo impulsó en los primeros pasos dentro del automovilismo. “¡Ya son 19 años de ese día que pareciera ayer! Te recuerdo en cada mate, en cada despertar, en esas charlas interminables", lo recordó Mariano. “Gracias, Pelado, por sentir tantas cosas lindas y cuando el camino parecía cuesta arriba e insostenible, una vez más me demostraste que no me dejas vencer. ¡Con este campeonato con mis hijos te amo! Abrazo al cielo”, concluyó.