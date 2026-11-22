Atlético Neuquen goleó y dio la vuelta olímpica Atlético Neuquen conquistó la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol al derrotar 5 a 1 a Atlético VF en la final disputada en el estadio Grella. 22 de noviembre 2026 · 20:06hs

Atlético Neuquen se coronó campéon de la Supercopa de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF). El Pingüi dio la vuelta olímpica al golear 5 a 1 a Atlético VF en la final disputada este domingo en el estadio Grella. El elenco del sur de la capital entrerriana obtuvo su séptimo título oficial en el ámbito liguista

View this post on Instagram A post shared by Atlético Neuquen Club | Fútbol (@neuquen.futbol) Atlético Neuquen sacó chapa desde el inicio El elenco dirigido por José Mancuello edificó la victoria en la etapa inicial, periodo en el que sacó tres tantos de distancia con las conquistas anotadas por Federico Sangoy, Gabriel Bender y Franco Déboli.

En el complemento VF descontó a través de Uriel Perpetto. Esto impactó en el ánimo del conjunto de calle Hernandarias, que amenazó con quedar a tiro del empate. En los últimos 10 minutos Neuquen liquido el pleito con los goles de Joaquín Fernández y Luciano Díaz.