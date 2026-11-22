En un partido vibrante, River venció al Granate por 3 a 1 con goles de Thiago Almada (2) y Tobías Andrada. Ahora espera por Instituto o Huracán.

En el Monumental, River venció este domingo por 3 a 1 a Lanús en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura. El Millonario no falló ante su gente y se metió en la siguiente instancia con un triunfo que dejó algunas dudas. Ahora espera rival, que saldrá del duelo entre Instituto de Córdoba o Huracán.

Thiago Almada, de penal, abrió la cuenta a los 14' del primer tiempo. Pero sobre los 32' y luego de una gran jugada, Ramiro Carrera marcó la igualdad para el Granate.

En el complemento, a los 24', Tobías Andrada aprovechó un rebote en el travesaño luego de un tiro libre de Almada para establecer el 2-1. Sobre los 44', Almada se hizo presente otra vez en la red.

Los 11 de River para esta tarde frente a Lanús #VamosRiver https://t.co/sIjzEEaAbH — River Plate (@RiverPlate) November 22, 2026

Enfrente, un Granate que siempre ha sido un hueso duro de roer para el conjunto de Núñez.

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Parejo primer tiempo

El inicio del encuentro tuvo acciones parejas, aunque la más clara fue para River. A los 8 minutos, luego de un tiro libre que bajó Lautaro Rivero, Nicolás Otamendi se encontró con la pelota de frente al arco pero pifió el remate de manera increíble.

La pelota área fue la preferida del Millonario para atacar y desde un centro llegó un penal claro para el local. Carlos Izquierdoz intentó rechazar el balón pero el destino de su pierna fue la cara de Nicolás Otamendi. Después de algunas dudas de Pablo Dóvalo, el árbitro cobró la pena máxima. Thiago Almada se hizo cargo y con un fuerte disparo puso el 1-0.

Thiago Almada de penal para abrir el marcador en el Monumental https://t.co/SLFcXglmCE — River Plate (@RiverPlate) November 22, 2026

La reacción de Lanús fue con buenas intenciones y estuvo cerca del empate a los 28' con un mano a mano entre Alan Wilk y Santiago Beltrán que salvó el arquero de River.

Esta acción fue solo un aviso, porque a los 32' el Granate llegó al gol. Después de una gran jugada, Ramiro Carrera colocó la pelota lejos del 1 local. Así, en tablas, se cerró el primer tiempo.

River, un poco más ambicioso

En el complemento, River se mostró más ambicioso que su rival. Se adelantó en el campo de juego y comenzó a inquietar por los costados.

Más allá de alguna chance de Lanús, el Millonario se mostró más firme y sobre los 24' encontró otra vez el gol. Un tiro libre de Almada pegó en el travesaño y el rebote fue tomado por Andrada, quien definió preciso para marcar el segundo gol de su equipo.

Tiro libre de Almada que da en el palo, definición de Andrada en el rebote y partido 2-1 para el Millonario https://t.co/wZvKfQXtHx — River Plate (@RiverPlate) November 22, 2026

El partido se hizo prácticamente ida y vuelta, porque Lanús fue a buscar la igualdad y River tuvo espacios para liquidar la historia. Sebastián Driussi encontró una chance clarísima, pero su envió (ya sin Losada en el arco) se fue apenas desviado.

Ángel Correa también tuvo la suya, pero el uno visitante se lo impidió en la boca del arco.

Sobre el final, Almada aprovechó una contra para poner cifras definitivas al marcador.

⚽ Conducción de Andrada en el contraataque, definición de Almada y partido 3-1 para River https://t.co/RoaLSAIzji — River Plate (@RiverPlate) November 22, 2026

Síntesis

River Plate (3): Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.

Lanús (1): Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; y Alan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

Goles: 14' y 89' Thiago Almada, 69' Tobías Andrada (RP); 32' Ramiro Carrera (L). Árbitro: Pabo Dóvalo. Estadio: Monumental.