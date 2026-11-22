El Decano se impuso 4-0 como visitante ante Colón de San Justo en la ida de la final de la Región Litoral Sur y todo se definirá en Gualeguaychú.

Juventud Unida goleó en Santa Fe y quedó a un paso de la finalísima por el ascenso

Juventud Unida tuvo una actuación consagratoria en el estadio Mercedes Alesso de Bieler de la localidad santafesina de San Justo, al golear a Colón por 4-0, con un soberbio primer tiempo.

El equipo dirigido por Daniel Waldner -que no estuvo en el banco por estar suspendido- fue contundente en la etapa inicial y en una ráfaga se puso 3-0. A los 33 minutos, Matías Labaroni de cabeza a la salida de un tiro se esquina puso el 1-0, Jorge Rossi a los 41 estiró cifras y 60 segundos depués Luciano Maidana tras un gran pase de Rossi definió de zurda pegada al palo derecho del arquero Ezequiel Álvarez estampó el 3-0.

Juventud Unida goleó en Santa Fe

Juventud Unida goleó en Santa Fe y quedó a un paso de la finalísima por el ascenso

En el complemento, Juventud no bajó el ritmo y terminó de sellar la goleada. A los 9 minutos, tras un contraataque y una nueva asistencia de Jorge Rossi, Damián De Hoyos empujó la pelota con un toque de derecha para establecer el 4-0 definitivo.

Con esta contundente ventaja de cuatro goles, el Decano cerrará la serie el próximo fin de semana en Gualeguaychú con el boleto casi asegurado para la finalísima del 20 de diciembre por el ascenso al Torneo Federal A, a partido único y en sede neutral frente al ganador de otra región.