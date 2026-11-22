Atlético María Grande se consagró campeón de la Liga de Paraná Campaña al derrotar a Atlético Litoral 2 a 1. El Rojo cerró marcador global de 4 a 2.

Atlético María Grande se consagró campeón del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña. El Rojo venció este domingo por 2 a 1 a Atlético Litoral, en la final de vuelta disputada en el estadio Conrado Schamle, y cerró una serie inolvidable para sus hinchas.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Kevin López alcanzó su 12ª conquista en la historia de la competencia y puso fin a una espera de 19 años sin vueltas olímpicas.

Doble festejo para Atlético María Grande

La consagración tuvo un significado especial para la ciudad de María Grande. Por primera vez, los dos representantes de la localidad se enfrentaron en una definición por el título de la Liga de Paraná Campaña. De un lado estuvo el campeón, Atlético, y del otro Atlético Litoral, conducido por Omar Yiyo Werner, que también fue protagonista de una campaña destacada.

El Rojo llegó a la revancha con una ventaja importante, luego de imponerse por el mismo marcador en el encuentro de ida, disputado en el estadio Beto Main. En aquella oportunidad, Litoral había comenzado mejor y se fue al descanso en ventaja gracias al gol de Matías Peralta. Sin embargo, en el complemento apareció Agustín Cardozo para cambiar la historia. El delantero convirtió por duplicado y le dio a Atlético una victoria fundamental para afrontar la definición en su estadio.

Con la tranquilidad que otorgaba esa diferencia, el equipo de Kevin López salió a buscar el resultado que le permitiera asegurar la consagración ante su gente. La nueva victoria por 2 a 1 ratificó su superioridad en la serie, que terminó con un global de 4 a 2, y desató el festejo de una parcialidad que aguardaba desde hacía casi dos décadas por volver a celebrar un campeonato.

Campeón y goleador de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña

Uno de los grandes protagonistas de la campaña fue Agustín Cardozo. El atacante, con pasado en Patronato, se convirtió en el máximo goleador del certamen con 14 conquistas en igual cantidad de presentaciones, una notable efectividad que lo llevó a marcar un gol por partido y resultó determinante en el recorrido del campeón.

Así, Atlético María Grande volvió a escribir una página dorada en su historia. Con dos triunfos ante su clásico rival en una final inédita y el respaldo de su gente, el Rojo recuperó el protagonismo en Paraná Campaña y celebró una conquista que se hizo esperar 19 años.