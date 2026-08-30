Con el debut de Ponzio como interino, River quiere volver al triunfo

River, con un mal presente, visita a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura este domingo desde las 15 en el Florencio Sola.

Un River golpeado tras la dolorosa eliminación por Copa Sudamericana ante Independiente Santa Fe, visita a Banfield por la séptima fecha del Torneo Clausura este domingo desde las 15 en el Florencio Sola. Ya sin Eduardo Coudet en el banco de suplentes y con Leonardo Ponzio como técnico interino, el Millonario buscará pasar página rápidamente y acercarse a los puestos de vanguardia en ambas tablas. El partido lo dirigirá Leonardo Rey Hilfer.

River viene de recibir un nuevo cachetazo, algo que se hizo costumbre en los últimos meses. Cayó por penales ante Independiente Santa Fe en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Sudamericana y un Coudet que venía acumulando derrotas dolorosas, se quedó sin trabajo.

Ya con Ponzio como entrenador interino y por ahora sin un reemplazante para el Chacho, el Millonario se centrará en las últimas diez jornadas del Clausura con el objetivo de escalar en ambas tablas. En la Zona B está anteúltimo con cuatro puntos, solo por delante de Aldosivi y a cinco de Gimnasia, el último de los clasificados a playoffs. En la anual, por su parte, está 11° con 33 unidades, afuera de las copas internacionales del año que viene. Más allá de que ganando un partido se metería en puestos de Sudamericana, la Libertadores por ahora está a siete puntos.

En cuanto a la formación, se espera que el entrenador no realice demasiadas modificaciones con respecto al equipo que paró Coudet el miércoles. La única incógnita, uno de los apuntados por la eliminación que podría salir del once. En ese caso, su lugar lo ocuparía Lautaro Rivero.

Banfield, por su parte, cursa un andar irregular de la mano de Pedro Troglio. La semana pasada se metió a los cuartos de final de la Copa Argentina tras vencer a Midland por penales, pero el fin de semana cayó 2 a 1 ante Newell's en Rosario. Con siete puntos, marcha 11° en la Zona B y buscará una victoria que lo meta en puestos de clasificación.

El último partido entre ambos data del 26 de febrero, día en el que Marcelo Gallardo le puso punto final a su segundo ciclo en el club con un triunfo por 3 a 1 sobre el Taladro. La última vez que se enfrentaron en el Florencio Sola fue por la Copa de la Liga 2023. Aquel 24 de septiembre el parido terminó 1 a 1 con goles de Pablo Solari e Ignacio Rodríguez.

En cuanto al once, no se espera que el entrenador realice demasiadas modificaciones con respecto al equipo que cayó en Rosario el último fin de semana. La única modificación sería en el arco, donde Diego Rodríguez haría su estreno en lugar de Gino Santilli.

La posible formación de River vs. Banfield, por el Torneo Clausura

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero , Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada, Fausto Vera; Thiago Almada, Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

El probable once de Banfield vs. River, por el Torneo Clausura

Diego Rodríguez; Ignacio Abraham, Santiago Daniele, Nicolás Meriano, Brandon Oviedo; Santiago López García, Favio Álvarez, Federico Medina, Tomás Adoryan, Lisandro Piñero; Alexander Machado. DT: Pedro Troglio.

Los datos de Banfield vs. River, por el Torneo Clausura