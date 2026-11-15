Atlético María Grande sacó ventaja en la primera final de Paraná Campaña

En el clásico de la ciudad, el Rojo se impuso como visitante por 2 a 1 sobre Litoral. El Torneo Clausura de Paraná Campaña se definirá el próximo domingo.

La definición del Torneo Clausura de Paraná Campaña será el domingo 22 en el estadio Conrado Schamle.

La gran final de Primera División del Torneo Clausura 2026 Copa Osvaldo El Abuelo González y Roberto Ridolfi de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) tuvo un primer capítulo cargado de emociones, intensidad, dramatismo y dejó un final abierto de cara a la revancha.

En el estadio Beto Main, Atlético Litoral y Atlético María Grande protagonizaron una nueva edición del clásico de la ciudad, que finalizó con victoria para el Rojo por 2 a 1 en condición de visitante.

El encuentro decisivo que tuvo todos los condimentos de una definición: mucha tensión, pierna fuerte, situaciones de peligro y un desenlace que terminó favoreciendo a la visita.

Cuando parecía que el conjunto local se quedaría con el primer chico gracias a que Matías Peralta abrió el marcador a los 43 minutos del primer tiempo, Atlético María Grande reaccionó en el complemento y encontró en Agustín Cardozo a su gran figura.

El delantero marcó el empate a los 35 minutos y, cuando el encuentro llegaba a su final, volvió a aparecer para convertir el 2 a 1 definitivo a los 50 minutos.

De esta manera, Atlético María Grande consiguió un valioso triunfo como visitante y dio un paso importante en la lucha por el título, aunque todavía resta la revancha.

El pitazo final de Santiago Folmer encontró a los jugadores visitantes celebrando un triunfo agónico, mientras que Atlético Litoral se quedó con la sensación de haber dejado escapar una ventaja que había conseguido en el cierre de la primera etapa.

La primera final quedó en manos de Atlético María Grande, que se llevó un triunfo por 2 a 1 del estadio Beto Main y llegará con ventaja al segundo encuentro.

Se termina el certamen de Paraná Campaña

La definición del Torneo Clausura 2026 tendrá su capítulo decisivo el domingo 22 en el estadio Conrado Schamle, donde Atlético María Grande será local y buscará hacer valer la diferencia conseguida en la ida.

Atlético Litoral, por su parte, tendrá la difícil misión de recuperarse de la derrota y salir a buscar el resultado que le permita mantener sus aspiraciones de quedarse con el campeonato.

Con dos equipos que representan el clásico de la ciudad y una serie que todavía está abierta, Paraná Campaña se prepara para vivir otros 90 minutos de pura emoción.