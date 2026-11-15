Contundente victoria logró el nuevejuliense con el Chevrolet de Canning Motorsports en la pista cordobesa. El entrerriano Borgert debió abandonar.

Damiani se impuso en Río Cuarto y tomó distancia en la Copa de Plata de TC Pista

Implacable como antes lo fue en El Calafate y Rafaela, Bautista Damiani consiguió vencer, con el Chevrolet Camaro de Canning Motorsports, en la penúltima final de la temporada de TC Pista que se celebró en el renovado autódromo de Río Cuarto en donde lideró durante las 20 vueltas sin mayores problemas y cerrando así un resultado que le permite conseguir una diferencia holgada para la definición de la Copa de Plata.

El piloto de 9 de Julio encabezó la formación con Manuel Borgert (Ford) siguiéndolo hasta que el entrerriano debió abandonar cuando sufrió un inconveniente en la suspensión delantera en el 14.° giro; esto le permitió a Damiani establecer una distancia de más de seis segundos sobre su más cercano escolta, Nicolás Jaime (Ford).

"¡Fue una tremenda victoria! Es muy importante de cara a la definición de La Plata, pero aún hay que correr porque falta un montón. Borgert venía muy rápido y cuando se quedó me tranquilicé", destacó el ganador y quien cuenta con 41puntos de ventaja sobre 70,5 en juego para el último compromiso en el autódromo «Roberto Mouras».

Damiani se impuso en Río Cuarto y tomó distancia en la Copa de Plata de TC Pista

Damiani se impuso en Río Cuarto y tomó distancia en la Copa de Plata de TC Pista

Eugenio Provens (Dodge) terminó tercero pero aguantando en los últimos giros a Gabriel Gandulia (Ford), Juan Sebastián Gallo (Ford) y Thomas Pozner (Ford), quienes terminaron cruzando la meta separados en menos de un segundo entre sí; luego arribaron Santiago Arrigoni (Toyota), Benjamín Antón, Santiago Biagi y Benjamín Ochoa, que completaron la prueba.

Por su parte, los comisarios deportivos de la CAF de la ACTC excluyeron a Gustavo Tadei al considerarlo responsable de una maniobra peligrosa sobre Nicanor Santilli Pazos, y a Juan Antonio Sandín, quien generó un toque múltiple con Ochoa, Felipe Bernasconi e Ian Reutemann, siendo estos dos últimos nombrados quienes debieron retirarse temprano de pista.

Con 187,5 unidades, Damiani irá a la última cita en La Plata (5 y 6 de diciembre) con 41 puntos sobre Gallo y 42,5 a Pozner; luego están Gandulia a 48,5, Antón a 54, Borgert a 62, Biagi a 63 y Tadei a 70, como los postulantes al título.