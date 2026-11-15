Héroe con uniforme: policía salvó a una beba que se había atragantado con un caramelo

La niña sufrió una obstrucción de las vías respiratorias. Un policía realizó una maniobra que le permitió a la pequeña volver a respirar.

El jueves por la noche, una beba de nueve meses se atragantó con un golosina y fue auxiliada por un policía, que mediante la maniobra de Heimlich para la desobstrucción de sus vías respiratorias. La intervención permitió que la niña expulsara el caramelo que tenía alojado en la garganta y recuperara la respiración normal. El episodio ocurrió alrededor de las 21.20, en la plaza Constitución de Gualeguay.

El protagonista de esta historia es Dylan Parravicini, un agente de 21 años que, junto a su compañero Augusto Albornoz, realizaba una recorrida preventiva en bicicleta por el espacio público. Ambos se encontraban en la plaza, en un momento de pausa antes de finalizar el servicio, cuando una mujer se acercó desesperada con su hija en brazos. La pequeña tenía una gomita alojada en la garganta y no podía respirar.

Un momento de desesperación

“Se acerca una femenina con la bebé en un brazo, desesperada por la situación, y nos pidió ayuda”, recordó Dylan en diálogo con UNO, al reconstruir aquellos momentos de enorme tensión. La desesperación de la madre era evidente. La beba necesitaba asistencia urgente y el policía tuvo que reaccionar sin perder tiempo. No hubo margen para dudar ni para detenerse a pensar en lo que podía salir mal: era el momento de poner en práctica todo lo aprendido durante su formación.

Mientras su compañero colaboraba, Dylan tomó a la pequeña y comenzó a realizar las maniobras necesarias para desobstruir sus vías respiratorias. “Gracias a Dios pude poner la cabeza fría y pensé lo que tenía que hacer”, contó sobre esa reacción que resultó determinante.

Fueron segundos de enorme tensión hasta que finalmente la pequeña expulsó la golosina que tenía alojada en la garganta. Y entonces llegó el alivio. La beba volvió a respirar y comenzó a llorar, una señal que para quienes estaban allí significó que la situación empezaba a resolverse.

“Cuando expulsó la gomita y se largó a llorar, ahí respiré”, relató el joven, y recordando la adrenalina que atravesó aquel momento, y atento a la angustia de la madre, que enseguida le agradeció haber salvado a su hija.

Atención médica

Después de la intervención, los efectivos solicitaron una ambulancia del Hospital San Antonio para que la beba fuera examinada por profesionales de la salud. La asistencia médica llegó a la plaza y la pequeña fue evaluada, constatándose que se encontraba estable. La presencia del personal sanitario permitió completar la atención y verificar su estado después del episodio.

Una situación límite

La escena había sido muy diferente a cualquier práctica de capacitación. En la escuela de Policía, Dylan había recibido formación específica en primeros auxilios, con contenidos de reanimación cardiopulmonar (RCP), utilización de torniquetes y maniobras para atender distintas emergencias. Son herramientas que forman parte de la preparación de los efectivos y que pueden resultar fundamentales cuando se presenta una situación límite.

Sin embargo, una cosa es aprender con tranquilidad y practicar con muñecos, y otra muy distinta es encontrarse frente a una criatura que no puede respirar y una mamá que pide ayuda. “La cosa es practicarlo con muñecos, que está todo bien, que está tranquilo. Y otra cosa es cuando te empieza a correr la adrenalina y tenés a los padres desesperados”, reflexionó.

Para Dylan, la experiencia no fue la primera intervención de este tipo. Hace aproximadamente tres años, cuando todavía no había cumplido su actual etapa como policía, le había tocado asistir a una persona adulta, de entre 30 y 35 años, que también se estaba ahogando. En aquella oportunidad aplicó otra modalidad de la maniobra de desobstrucción y también logró salvarle la vida.

Dos situaciones diferentes, con protagonistas y circunstancias distintas, pero con un punto en común: la necesidad de actuar rápidamente y utilizar los conocimientos de primeros auxilios para ayudar a alguien que estaba en peligro.

Una marcada vocación

El joven es oriundo del departamento Victoria y presta servicio en Gualeguay. De hecho, aquella noche, una vez finalizado su turno, a las 22, emprendió el regreso a su ciudad. No tuvo demasiado tiempo para dimensionar lo que había sucedido, aunque en las horas posteriores comenzaron a llegarle mensajes de reconocimiento y felicitaciones de sus superiores y de otras personas que conocieron la historia.

Dylan está próximo a cumplir su primer año en la fuerza el próximo jueves. Tiene apenas 21 años y, aunque seguramente todavía le quedan muchas experiencias por delante en su carrera, ya protagonizó dos intervenciones en las que sus conocimientos y su capacidad de reacción fueron decisivos.

Aquella noche, en una plaza de Gualeguay, una mamá encontró ayuda cuando más la necesitaba. Y una beba pudo volver a respirar gracias a un policía que, en medio de la desesperación, supo mantener la calma y actuar. Porque detrás del uniforme también hay personas, vocaciones y gestos que pueden cambiar una historia para siempre.

El episodio también puso de relieve la importancia de contar con conocimientos de primeros auxilios, tanto en las fuerzas de seguridad como en la comunidad.

Saber reconocer una emergencia y actuar de manera adecuada puede marcar la diferencia en situaciones donde cada segundo resulta decisivo. La experiencia de Dylan demuestra que la capacitación y la preparación permiten transformar una reacción inmediata en una intervención capaz de salvar una vida.