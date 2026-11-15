Uno Entre Rios | Policiales | Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Un allanamiento permitió secuestrar drogas (marihuana y cocaína) dinero, celulares y otros elementos. Hay un detenido por narcomenudeo

15 de noviembre 2026 · 11:45hs
Un allanamiento permitió secuestrar drogas (marihuana y cocaína) dinero

Un allanamiento permitió secuestrar drogas (marihuana y cocaína) dinero, celulares y otros elementos. Hay un detenido por narcomenudeo

En el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, personal policial llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Concepción del Uruguay, durante la noche del sábado 14 de noviembre, con inicio alrededor de las 16.20.

El procedimiento se concretó en un domicilio del barrio 80 Viviendas, en cumplimiento de un mandamiento judicial dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del doctor Gustavo Díaz, con intervención de la Fiscalía Nº 4, representada por la doctora María Albertina Chichi.

Como resultado de la medida, se logró el secuestro de sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana y cocaína, además de una suma de dinero en efectivo, posiblemente producto de la actividad ilícita, teléfonos celulares, una balanza electrónica y otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

LEER MÁS: Gobernador Mansilla: dos detenidos con drogas

La intervención permitió reunir distintos elementos probatorios que serán incorporados a las actuaciones judiciales, en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

Concepción del Uruguay Drogas Allanamiento
Noticias relacionadas
Destacan la labor de Entre Ríos en la donación de órganos.

Destacan la labor de Entre Ríos en la donación de órganos

Vandalizaron el panteón de Micaela García

Vandalizaron el panteón de Micaela García

Concepción del Uruguay lleva casi 700 vehículos retenidos durante el año

Concepción del Uruguay lleva casi 700 vehículos retenidos en lo que va del año

El cantante de Ke Personajes, Emanuel Noir, fue detenido en Concepción del Uruguay. 

Concepción del Uruguay: el cantante de Ke Personajes fue detenido

Ver comentarios

Lo último

La sanación deja una cicatriz: Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

"La sanación deja una cicatriz": Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

Citricultura: Estamos trabajando por debajo de los costos de producción

Citricultura: "Estamos trabajando por debajo de los costos de producción"

Ingresos: 68% de hogares argentinos no llega al 20

Ingresos: 68% de hogares argentinos no llega al 20

Ultimo Momento
La sanación deja una cicatriz: Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

"La sanación deja una cicatriz": Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

Citricultura: Estamos trabajando por debajo de los costos de producción

Citricultura: "Estamos trabajando por debajo de los costos de producción"

Ingresos: 68% de hogares argentinos no llega al 20

Ingresos: 68% de hogares argentinos no llega al 20

Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Liga Paranaense: se definen los finalistas de la Supercopa y la Copa de la Liga

Liga Paranaense: se definen los finalistas de la Supercopa y la Copa de la Liga

Policiales
Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Sobreseen a dos extranjeros tras pasar diez años sin ser juzgados por estafas

Sobreseen a dos extranjeros tras pasar diez años sin ser juzgados por estafas

San Salvador: un motociclista se fracturó las muñecas en un violento choque

San Salvador: un motociclista se fracturó las muñecas en un violento choque

Un hombre fue detenido por violencia de género en General Ramírez

Un hombre fue detenido por violencia de género en General Ramírez

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La sanación deja una cicatriz: Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

"La sanación deja una cicatriz": Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

Paraná vivió una multitudinaria Marcha del Orgullo: una jornada de lucha, celebración y diversidad

Paraná vivió una multitudinaria Marcha del Orgullo: una jornada de lucha, celebración y diversidad

Cuatro espacios históricos en Entre Ríos para descubrir la riqueza patrimonial

Cuatro espacios históricos en Entre Ríos para descubrir la riqueza patrimonial

La fundación que busca brindar herramientas en sectores vulnerables

La fundación que busca brindar herramientas en sectores vulnerables

Vino sin alcohol: una tendencia que gana lugar en las mesas de la región

Vino sin alcohol: una tendencia que gana lugar en las mesas de la región

Dejanos tu comentario