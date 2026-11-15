Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Un allanamiento permitió secuestrar drogas (marihuana y cocaína) dinero, celulares y otros elementos. Hay un detenido por narcomenudeo

Un allanamiento permitió secuestrar drogas (marihuana y cocaína) dinero, celulares y otros elementos. Hay un detenido por narcomenudeo

En el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes, personal policial llevó adelante un allanamiento en la ciudad de Concepción del Uruguay, durante la noche del sábado 14 de noviembre, con inicio alrededor de las 16.20.

El procedimiento se concretó en un domicilio del barrio 80 Viviendas, en cumplimiento de un mandamiento judicial dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo del doctor Gustavo Díaz, con intervención de la Fiscalía Nº 4, representada por la doctora María Albertina Chichi.

Como resultado de la medida, se logró el secuestro de sustancias estupefacientes, entre ellas marihuana y cocaína, además de una suma de dinero en efectivo, posiblemente producto de la actividad ilícita, teléfonos celulares, una balanza electrónica y otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

La intervención permitió reunir distintos elementos probatorios que serán incorporados a las actuaciones judiciales, en el marco de la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.