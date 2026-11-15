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Paraná vivió una multitudinaria Marcha del Orgullo: una jornada de lucha, celebración y diversidad

La 11ª Marcha del Orgullo reunió a una multitud en las calles de Paraná. La movilización culminó en el Parque Urquiza con un festival de música

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

15 de noviembre 2026 · 11:07hs
La 11ª Marcha del Orgullo reunió a una multitud en las calles de Paraná. La movilización culminó en el Parque Urquiza con un festival de música

FERNANDA RIVERO / DIARIO UNO

La 11ª Marcha del Orgullo reunió a una multitud en las calles de Paraná. La movilización culminó en el Parque Urquiza con un festival de música
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La 11ª Marcha del Orgullo reunió a una multitud en las calles de Paraná. La movilización culminó en el Parque Urquiza con un festival de música

La ciudad de Paraná vivió este sábado una gran jornada de celebración, visibilidad y reivindicación con la 11ª Marcha del Orgullo Disidente. Una multitud acompañó la convocatoria y salió a las calles para celebrar la diversidad, expresar sus identidades y defender los derechos conquistados. La movilización fue un éxito, con una importante participación de personas de distintas generaciones que hicieron de la jornada un encuentro colectivo de orgullo.

Marcha del Orgullo en Paraná

La actividad comenzó a las 17 en la explanada de Casa de Gobierno, frente a Plaza Mansilla, con la concentración y la lectura del documento inicial. Una hora más tarde, la columna inició su recorrido por calle Santa Fe y Alameda de la Federación, rumbo al Monumento al General Urquiza, en el Parque Urquiza. Allí, desde las 19, la celebración continuó con el Festival Disidente, que reunió música, baile, feria autogestiva, propuestas gastronómicas e intervenciones artísticas.

En el parque, la pasarela, la música, el baile y las distintas expresiones artísticas le dieron forma a un encuentro en el que hubo lugar para divertirse, compartir y celebrar la diversidad.

La alegría se hizo presente en cada propuesta y en cada abrazo, en una jornada donde el disfrute también fue una manera de ocupar el espacio público, ganar visibilidad y reafirmar el derecho de cada persona a vivir libremente su identidad.

También merece un reconocimiento especial el trabajo de quienes integran la Asamblea del Orgullo Disidente, que una vez más pusieron el cuerpo y el compromiso para hacer posible esta convocatoria. Su tarea de organización, sostenida y colectiva, es fundamental para que la marcha y el festival puedan concretarse año tras año.

Detrás de cada encuentro hay horas de trabajo, articulación, esfuerzo y militancia de quienes sostienen estos espacios y hacen de la organización una construcción compartida.

La 11ª Marcha del Orgullo Disidente dejó una postal de Paraná atravesada por los colores, la música y la participación popular. Fue una jornada de lucha y celebración, de encuentro y reivindicación, en la que la comunidad pudo reconocerse, acompañarse y festejar. Porque el orgullo se construye en las calles, en los espacios culturales, en la posibilidad de expresarse y en el compromiso cotidiano de celebrarse, protegerse y seguir luchando por una sociedad más justa, diversa e igualitaria.

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Paraná Marcha del orgullo Lucha Diversidad
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