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Hambis: un hombre habría baleado a su pareja y luego se quitó la vida

Un hombre habría disparado a su pareja y luego se quitó la vida. Ocurrió este domingo en Colonia Hambis, departamento Colón.

15 de noviembre 2026 · 16:54hs
Hambis: un hombre habría baleado a su pareja y luego se quitó la vida

Un presunto intento de femicidio seguido de suicidio en Colonia Hambis, departamento Colón, es investigado por la Justicia luego de que una mujer resultara herida de arma de fuego y un hombre presuntamente falleciera. El episodio habría ocurrido durante una discusión de pareja, aunque las circunstancias todavía no fueron esclarecidas.

De acuerdo con la información difundida por Radio Melody, la mujer recibió un disparo, mientras que el hombre se habría efectuado un tiro con la misma arma. Por el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre la secuencia de los hechos.

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Hipótesis

La investigación quedó a cargo del fiscal Blanc, quien intervino para determinar las circunstancias del episodio y establecer la mecánica de los disparos.

Una de las principales líneas de investigación apunta a establecer si se trató de un intento de femicidio seguido de suicidio, hipótesis que todavía no fue confirmada oficialmente. En tanto, se aguardaba información oficial sobre el estado de salud de la mujer.

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