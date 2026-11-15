Constataron daños en el puerto de La Paz y otros sectores de la costanera

Prefectura informó que se detectaron daños en las defensas de madera del Puerto La Paz y distintos sectores socavados y agrietados.

Tras un temporal con fuertes vientos que afectó a La Paz, la Prefectura Naval Argentina realizó un relevamiento de las instalaciones portuarias y costeras para evaluar posibles daños y adoptar medidas preventivas. El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Fuerza a bordo de la embarcación BP-6205, en cumplimiento del Plan de Inundaciones (referencia PIR-95).

Según se informó, durante la recorrida, "se detectaron daños en las defensas de madera del Puerto La Paz y distintos sectores socavados y agrietados en la estructura del muelle que da al río. Asimismo, en la costanera local se identificó un sector con socavamiento".

En tanto, se indicó que "en el muelle de la Cooperativa Agropecuaria La Paz no se observaron daños visibles, aunque uno de sus extremos se encontraba inundado. Por su parte, en Puerto Márquez no se registraron novedades".

Retiraron vehículos y embarcaciones

Ante el panorama detectado, la Prefectura informó a las autoridades portuarias y al municipio local para coordinar la implementación de medidas de seguridad. Además, se procedió al retiro de vehículos y embarcaciones de los sectores comprometidos y se restringió la circulación vehicular y peatonal en las áreas afectadas.

Al momento de efectuarse el relevamiento, el nivel del río en el puerto local registraba una altura de 6,30 metros.

Por último, la Prefectura solicitó a los vecinos y visitantes que respeten las restricciones dispuestas, eviten acercarse a los sectores afectados y sigan las indicaciones de las autoridades, con el objetivo de prevenir accidentes.