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Argentina es el segundo país con mayor inflación de Latinoamérica

La inflación de Argentina en octubre se ubicó en 2,2%, posicionándose nuevamente como el segundo país de mayor aumento de precios de América Latina.

15 de noviembre 2026 · 19:42hs
La inflación de junio había sido del 1

La inflación de junio había sido del 1,9%, marcando su nivel más bajo en diez meses.

La inflación de Argentina en octubre se ubicó en 2,2% mensual, posicionándose nuevamente como el segundo país de mayor aumento de precios de América Latina, una posición en la que estuvo anclada durante todo el año.

Los valores vinculados a la manutención del hogar, como los alquileres y los costes de las boletas, fueron los que más empujaron la inflación en la Argentina, en conjunto con los combustibles. Eso provocó que el país se posicione sólo por detrás de Venezuela, con 6,2% mensual, y por delante de Bolivia, que registró aumentos de 2,07%. Solo las naciones del podio superan el 1% de inflación por mes.

El ranking

El listado continúa con Honduras (0,91%) y, muy por debajo, México (0,65%), Uruguay (0,59%), El Salvador y República Dominicana (0,58%), Perú (0,56%), y Chile (0,5%). Luego se posicionan Costa Rica (0,39%), Nicaragua (0,21%), Colombia (0,20%) y Brasil (0,14%).

LEER MÁS: Indec: la inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en 12 meses

Paraguay, con deflación

Según consignó Ámbito Financiero, la particularidad fue que Paraguay registró deflación por tercera vez en en el año: esta vez fue de -0,1%, al igual que en julio pero menos que en junio (-0,3%). Mismo comportamiento tuvo Guatemala, con -0,18% en octubre. Cuba, Ecuador y Panamá no publicaron aún sus índices.

La tasa de inflación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) se situó en el 4,5% en septiembre, lo que supone un incremento de dos décimas respecto al 4,3% registrado en agosto, impulsada en su mayor parte por el repunte en los precios de la energía, que crecieron en 31 de los 37 países miembros de la organización.

La energía se encareció un 17,4% en septiembre, frente al 13,6% registrado el mes anterior; mientras que los precios de los alimentos se redujeron ligeramente en 0,2 puntos porcentuales.

Por su parte, la inflación subyacente —que excluye los precios de los alimentos y de la energía por su alta volatilidad— se mantuvo prácticamente sin cambios en el 3,7%.

El balance acumulado revela el fuerte impacto postpandemia: el nivel general de precios en el bloque OCDE supera en más de un 40% los registros de diciembre de 2019. El impacto se agrava en los rubros básicos, donde los alimentos acumulan un alza cercana al 50% y los servicios energéticos junto a los combustibles trepan casi un 70% desde el brote del Covid-19.

Argentina Inflación
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