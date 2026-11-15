Patronato guarda silencio ante el choque y alcoholemia positiva de Génez.

Patronato aún no se pronunció sobre el choque protagonizado por Nahuel Génez, futbolista de 23 años del plantel profesional . El hecho ocurrió el sábado en Paraná, dejó a un motociclista de 56 años lesionado y el control de alcoholemia al jugador arrojó 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, UNO intentó comunicarse con el presidente de Patronato, Adrián Bruffal, para conocer la postura de la institución y consultar si el club tiene previsto tomar alguna acción disciplinaria contra el futbolista. Sin embargo, hasta el momento de la publicación de esta nota, no obtuvo respuesta. Tampoco fue respondida la consulta formulada al área de prensa.

Patronato y el silencio selectivo: rápido para repudiar, lento para dar explicaciones

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El episodio vuelve a poner en consideración la postura pública de Patronato frente a situaciones que involucran a integrantes de su plantel. En agosto pasado, la institución había difundido un comunicado oficial en menos de 24 horas luego de que dos de sus futbolistas, Alan Sosa y Facundo Díaz, fueran agredidos en las inmediaciones del estadio Grella.

El sábado 15 de agosto, después de la derrota frente a Colón, ambos jugadores fueron víctimas de una agresión por parte de integrantes de la barra brava. Según trascendió, fueron amenazados y golpeados, y resultaron lesionados. Tras lo ocurrido, el club expresó su enérgico repudio, manifestó su solidaridad con los futbolistas y se puso a disposición de la Justicia y de las autoridades policiales. El único acusado por el hecho fue Alan Barrientos, de 27 años e hijo del exjefe de la barra, Gustavo 'Petaco' Barrientos (asesinado en 2023). El miércoles 4, la Justicia le otorgó al joven una probation por dos años y el pago de una reparación económica a ambos jugadores lesionados.

En el caso actual, el accidente de tránsito ocurrió en la intersección de las calles Panamá y Bertozzi, en Paraná. De acuerdo con la información policial, Génez conducía un Peugeot 208 que embistió desde atrás a una motocicleta Motomel Skua 150 cc, en la que circulaba un hombre de 56 años. Como consecuencia del impacto, el motociclista fue arrastrado varios metros y sufrió lesiones.

Según el informe policial, luego del choque, el conductor del automóvil se retiró del lugar y continuó su recorrido por calle Panamá y posteriormente por calle Mendoza. Un motociclista que había seguido al vehículo logró que regresara al sitio del siniestro.

Una vez allí, personal de Tránsito municipal realizó el correspondiente control de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre. A raíz de ello, se procedió a la retención de la licencia de conducir y del automóvil, mientras se realizaron las actuaciones correspondientes.

Hasta el momento, Patronato no difundió un comunicado oficial sobre el episodio ni informó públicamente si adoptará alguna medida institucional respecto de la situación del futbolista.

El antecedente de agosto permite establecer un contraste entre las respuestas públicas del club ante dos hechos de distinta naturaleza que involucraron a jugadores de su plantel. En aquella oportunidad, la institución fijó rápidamente una posición frente a la agresión sufrida por sus futbolistas. Ahora, ante un accidente con un motociclista lesionado y un control de alcoholemia positivo, todavía no hubo un pronunciamiento oficial.

Por otra parte, también resta conocer si Boca Juniors, club propietario del pase de Génez, se expresará sobre lo ocurrido, teniendo en cuenta que el futbolista se encuentra actualmente cedido a préstamo en Patronato.

El caso Geminiani y la respuesta de Neuquen

Otro antecedente reciente que involucra a un futbolista en un hecho grave fue el de Lautaro Geminani. El ex jugador de Patronato y con actualidad en el Atlético Neuquen Club fue denunciado por su expareja por presunta violencia de género.

La mujer contó un episodio de violencia a través de las redes sociales. Ello motivó que la institución en la que se desempeñaba el jugador activara el Protocolo de Prevención y Actuación Institucional contra la Violencia de Género. Además, como medida preventiva, Neuquen apartó a Geminiani de toda actividad mientras dure la intervención de la Oficina de Género.