Sancionaron a Mariano Werner y cambió el clasificador de la final en Río Cuarto

Mariano Werner fue recargado y perdió mucho terreno en la pelea por la Copa de Oro del Turismo Carretera.

El clasificador de la final del Turismo Carretera sufrió un importante cambio tras el análisis de las distintas maniobras que se dieron durante la carrera que se disputó en Río Cuarto. Mariano Werner recibió un recargo por parte de las autoridades de la prueba y perdió 20 lugares en el clasificador.

Tras ver la bandera a cuadros 18°, con la sanción cayó al puesto 38. El toque a Santiago Mangoni durante la carrera fue el motivo del castigo que recibió el entrerriano, que consistió en reposicionarlo atrás del representante del Canning Motorsport.

En principio, el Zorro de Paraná había sumado 17 puntos, correspondientes al 18° puesto obtenido en pista al caer la bandera a cuadros que lo dejó de forma provisional en el quinto escalón de la Copa de Oro. Sin embargo, solo terminó sumando 3 unidades por su 38° lugar tras el recargo.

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Este panorama complica seriamente las chances de Werner para ir por su cuarto título el 5 y 6 de diciembre a La Plata, ya que la diferencia sería de 45,5 puntos con 70,5 en juego, por lo cual las posibilidades están, pero son matemáticas y dependerán de otros resultados.

Las clasificación en Río Cuarto

1. Matías Rossi (Toyota) - 34m14s809

2. Agustín Canapino (Chevrolet) - +1s326

3. Otto Fritzler (Mercedes-Benz) - +1s833

4. Jonatan Castellano (Dodge) - +3s856

5. Mauricio Lambiris (Ford) - +7s849

6. Marcos Landa (Chevrolet) - +14s145

7. José Manuel Urcera (Mercedes-Benz) - +14s484

8. Christian Ledesma (Chevrolet) - +15s498

9. Julián Santero (BMW) - +18s847

10. Juan Martín Trucco (Dodge) - +19s445

11. Ignacio Faín (Torino) - +19s711

12. Juan Bautista De Benedictis (Ford) - +30s909

13. Valentín Aguirre (Chevrolet) - +31s386

14. Nicolás Bonelli (Ford) - +31s490

15. Emiliano Spataro (Ford) - +32s058

16. Diego Azar (Mercedes-Benz) - +32s357

17. Tobías Martínez (Chevrolet) - +32s765

18. Matías Canapino (Torino) - +33s282

19. Hernán Palazzo (Toyota) - +33s710

20. Kevin Candela (BMW) - +34s151

21. Nicolás Trosset (Ford) - +34s694

22. Elio Craparo (Ford) - +35s098

23. Juan Pablo Gianini (Ford) - +35s477

24. Marcos Quijada (Chevrolet) - +37s836

25. Marco Dianda (Dodge) - +38s244

26. Santiago Álvarez (Chevrolet) - +40s649

27. Juan Tomás Catalán Magni (Chevrolet) - +40s797

28. Gastón Ferrante (Ford) - +42s041

29. Ricardo Risatti (Ford) - +42s912

30. Andrés Jakos (Toyota) - +43s080

31. Luis José Di Palma (Toyota) - +43s373

32. Germán Todino (Ford) - +44s046

33. Jeremías Scialchi (Ford) - +44s703

34. Juan José Ebarlín (Chevrolet) - +45s101

35. Rodrigo Lugón (Ford) - +46s946

36. Joaquín Ochoa (Toyota) - +49s912

37. Santiago Mangoni (Chevrolet) - +50s772

38. Mariano Werner (Ford) - +50s773

39. Augusto Carinelli (Ford) - +54s927

40. Nicolás Impiombato (Chevrolet) - +55s796

41. Lucas Valle (Chevrolet) - +57s195

42. Thomas Ricciardi (Dodge) - +1m14s137

43. Facundo Chapur (Torino) - +1 vuelta

44. Gaspar Chansard (Toyota) - +5 vueltas

45. Nicolás Moscardini (Dodge) - +6 vueltas

46. Diego De Carlo (Chevrolet) - Abandonó

47. Facundo Ardusso (Ford) - Abandonó

48. Norberto Fontana (Chevrolet) - Abandonó

49. Martín Vázquez (Dodge) - Abandonó

50. Jerónimo Teti (Ford) - No largó