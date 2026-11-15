El clasificador de la final del Turismo Carretera sufrió un importante cambio tras el análisis de las distintas maniobras que se dieron durante la carrera que se disputó en Río Cuarto. Mariano Werner recibió un recargo por parte de las autoridades de la prueba y perdió 20 lugares en el clasificador.
Sancionaron a Mariano Werner y cambió el clasificador de la final en Río Cuarto
Mariano Werner fue recargado y perdió mucho terreno en la pelea por la Copa de Oro del Turismo Carretera.
Tras ver la bandera a cuadros 18°, con la sanción cayó al puesto 38. El toque a Santiago Mangoni durante la carrera fue el motivo del castigo que recibió el entrerriano, que consistió en reposicionarlo atrás del representante del Canning Motorsport.
En principio, el Zorro de Paraná había sumado 17 puntos, correspondientes al 18° puesto obtenido en pista al caer la bandera a cuadros que lo dejó de forma provisional en el quinto escalón de la Copa de Oro. Sin embargo, solo terminó sumando 3 unidades por su 38° lugar tras el recargo.
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Este panorama complica seriamente las chances de Werner para ir por su cuarto título el 5 y 6 de diciembre a La Plata, ya que la diferencia sería de 45,5 puntos con 70,5 en juego, por lo cual las posibilidades están, pero son matemáticas y dependerán de otros resultados.
Las clasificación en Río Cuarto
1. Matías Rossi (Toyota) - 34m14s809
2. Agustín Canapino (Chevrolet) - +1s326
3. Otto Fritzler (Mercedes-Benz) - +1s833
4. Jonatan Castellano (Dodge) - +3s856
5. Mauricio Lambiris (Ford) - +7s849
6. Marcos Landa (Chevrolet) - +14s145
7. José Manuel Urcera (Mercedes-Benz) - +14s484
8. Christian Ledesma (Chevrolet) - +15s498
9. Julián Santero (BMW) - +18s847
10. Juan Martín Trucco (Dodge) - +19s445
11. Ignacio Faín (Torino) - +19s711
12. Juan Bautista De Benedictis (Ford) - +30s909
13. Valentín Aguirre (Chevrolet) - +31s386
14. Nicolás Bonelli (Ford) - +31s490
15. Emiliano Spataro (Ford) - +32s058
16. Diego Azar (Mercedes-Benz) - +32s357
17. Tobías Martínez (Chevrolet) - +32s765
18. Matías Canapino (Torino) - +33s282
19. Hernán Palazzo (Toyota) - +33s710
20. Kevin Candela (BMW) - +34s151
21. Nicolás Trosset (Ford) - +34s694
22. Elio Craparo (Ford) - +35s098
23. Juan Pablo Gianini (Ford) - +35s477
24. Marcos Quijada (Chevrolet) - +37s836
25. Marco Dianda (Dodge) - +38s244
26. Santiago Álvarez (Chevrolet) - +40s649
27. Juan Tomás Catalán Magni (Chevrolet) - +40s797
28. Gastón Ferrante (Ford) - +42s041
29. Ricardo Risatti (Ford) - +42s912
30. Andrés Jakos (Toyota) - +43s080
31. Luis José Di Palma (Toyota) - +43s373
32. Germán Todino (Ford) - +44s046
33. Jeremías Scialchi (Ford) - +44s703
34. Juan José Ebarlín (Chevrolet) - +45s101
35. Rodrigo Lugón (Ford) - +46s946
36. Joaquín Ochoa (Toyota) - +49s912
37. Santiago Mangoni (Chevrolet) - +50s772
38. Mariano Werner (Ford) - +50s773
39. Augusto Carinelli (Ford) - +54s927
40. Nicolás Impiombato (Chevrolet) - +55s796
41. Lucas Valle (Chevrolet) - +57s195
42. Thomas Ricciardi (Dodge) - +1m14s137
43. Facundo Chapur (Torino) - +1 vuelta
44. Gaspar Chansard (Toyota) - +5 vueltas
45. Nicolás Moscardini (Dodge) - +6 vueltas
46. Diego De Carlo (Chevrolet) - Abandonó
47. Facundo Ardusso (Ford) - Abandonó
48. Norberto Fontana (Chevrolet) - Abandonó
49. Martín Vázquez (Dodge) - Abandonó
50. Jerónimo Teti (Ford) - No largó