Neuquen y Club VF son los finalistas de la Supercopa de la Liga Paranaense

Eliminaron a Sportivo Urquiza y Patronato, respetivamente, e irán por el título de la Liga Paranaense. Belgrano e Instituto definirán la Copa de la Liga.

Club VF buscará agregarle su nombre a la nómina de campeones de la Liga Paranaense.

La Liga Paranaense de Fútbol (LPF) comenzó a transitar la recta final de su temporada 2026 con la disputa de los partidos revancha de las semifinales de sus dos principales competencias. Tanto en Primera División como en Sub 20 hubo definiciones apasionante.

En la categoría mayor, la Supercopa tendrá como protagonistas a Neuquen y Club VF, mientras que por la Copa de la Liga los finalistas serán Belgrano y Universitario.

En la competencia más importante del fútbol paranaense, Neuquen ratificó su hegemonía de los últimos años y jugará su cuarta final consecutiva, buscando el tricampeonato local.

El Pingüino estiró su ventaja y consiguió el pasaje a la final frente a Sportivo Urquiza. El cuadro Aurirrojo se impuso nuevamente por 1-0 en La Floresta y cerró la serie con un global de 2-0.

De esta manera, dejó en el camino a la V Azulada y buscará un nuevo título en el certamen, lo que le permitiría llegar a su séptima estrella en el ámbito liguista.

La otra semifinal tuvo una definición mucho más ajustada, en un duelo no apto para cardíacos. El Club VF, uno de los equipos que se sumó para esta temporada a las competencias de la LPF, derrotó por 3-2 a Patronato, en el encuentro disputado en cancha de Peñarol, y se quedó con la serie por un global de 4-3. El joven conjunto consiguió así una clasificación histórica, ya que disputará su primera final y tratará de alzar el trofeo para agregar su nombre a la nómina de campeones del fútbol local.

En el segundo escalón, por la Copa de la Liga, Belgrano confirmó su superioridad ante Los Toritos. El Mondonguero ganó 3-0 como local –hizo de anfitrión en el estadio Luis Metz, la casa de su rival– y redondeó un contundente 6-0 en el resultado global.

En la otra llave, Universitario no pudo revertir la serie ante Instituto en una histórica edición del clásico: cayó 2-1 como local, lo que le permitió a La Gloria de barrio Villa Uranga avanzar por un global de 4-3.

De esta manera, Belgrano e Instituto serán los protagonistas de la final de la Copa de la Liga.

En la formativa de la Liga Paranaense

En la división Sub 20 también quedaron definidos los protagonistas de las finales.

Por la Supercopa, Don Bosco consiguió su clasificación al vencer 1-0 a Neuquen en la revancha y cerrar la serie con el mismo resultado global.

El otro finalista es Patronato, que había conseguido su boleto el sábado, luego de una definición por penales frente a Sportivo Urquiza. Tras igualar 2-2 en el encuentro de ida y 0-0 en la revancha, el Rojinegro se impuso por 5-4 desde los doce pasos y se convirtió en el primer clasificado.

Por lo tanto, Patronato y Don Bosco se enfrentarán por el título de la Supercopa en la categoría formativa.

En la Copa de la Liga, Belgrano y Universitario protagonizarán la final.

El Albiceleste consiguió su clasificación mediante los penales, luego de perder 1-0 frente a Camioneros en el tiempo reglamentario. Como el global terminó igualado 1-1, la definición se trasladó a los doce pasos, donde Belgrano se impuso por 3-1. El encuentro se disputó en cancha de Los Toritos.

Por su parte, Universitario tuvo una actuación contundente frente a Instituto. La U goleó 4-0 y se impuso con autoridad en la serie, para avanzar por un global de 6-1 y meterse en la definición.

Las finales serán a partido único, en cancha neutral. Desde la organización todavía no confirmaron dónde ni cuando se jugarán los partidos que coronarán a los equipos en el cierre de la temporada.