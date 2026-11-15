Uno Entre Rios | Ovación | Godoy Cruz

Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y volvió a la Liga Profesional

El Tomba se impuso 3-1 en el Gigante de Alberdi, ganó el campeonato de la Primera Nacional y consiguió el ascenso a la máxima categoría para 2027.

15 de noviembre 2026 · 19:20hs
Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y volvió a la Liga Profesional

Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y volvió a la Liga Profesional

Godoy Cruz cumplió su objetivo y está de vuelta en la Liga Profesional. El conjunto mendocino derrotó 3-1 a Tristán Suárez en el estadio Gigante de Alberdi, en Córdoba, y se consagró campeón de la Primera Nacional 2026. Con este resultado, el Tomba obtuvo el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino y jugará nuevamente en la elite durante la temporada 2027, exactamente un año después de haber perdido la categoría.

La final tuvo emociones desde el comienzo. Godoy Cruz salió decidido a imponer condiciones y encontró rápidamente la ventaja. A los 10 minutos, una infracción sobre Axel Rodríguez dentro del área le permitió al árbitro Maximiliano Ramírez sancionar penal. Esteban Burgos se hizo cargo de la ejecución y, a los 11, convirtió para establecer el 1-0.

El equipo dirigido por Pablo De Muner aprovechó el envión y continuó buscando el arco rival. Sin embargo, Tristán Suárez también tuvo sus oportunidades para empatar. Primero avisó Marcos Enrique con un remate desde afuera del área, mientras que Diego Becker probó con un disparo potente que Juan Strumia consiguió rechazar con lo justo. Más tarde, Renzo Conechny tuvo otra ocasión clara que pasó muy cerca.

Cuando el Lechero parecía acercarse al empate, el Tomba volvió a golpear. A los 31 minutos, Axel Rodríguez apareció sin marca en el área y conectó de cabeza para vencer a Joaquín Bigo. El 2-0 le daba tranquilidad al conjunto mendocino, pero la final todavía tenía mucho por delante.

Tristán Suárez no se resignó y encontró el descuento antes del descanso. A los 39 minutos, Marcos Enrique concretó una jugada ofensiva y puso el 2-1, resultado con el que ambos equipos se fueron a los vestuarios. La diferencia era mínima y la definición quedaba abierta para el complemento.

Godoy Cruz volvió a la Liga Profesional

Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y volvió a la Liga Profesional

Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y volvió a la Liga Profesional

En el segundo tiempo, Godoy Cruz buscó recuperar el control del partido y encontró el tanto que terminó de encaminar el ascenso. A los 22 minutos, Martín Pino apareció para concretar una nueva llegada del Tomba y marcar el 3-1. El delantero amplió la diferencia en un momento clave y le dio aire a su equipo para afrontar el tramo final.

Con dos goles de ventaja, el conjunto mendocino administró el resultado y comenzó a acercarse a un objetivo que había perseguido durante toda la temporada. De Muner movió el banco para renovar energías y sostener la ventaja, mientras que Tristán Suárez intentó encontrar una reacción que le permitiera volver a meterse en partido.

El cierre también tuvo tensión. A los 41 minutos, Agustín Baldi recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó al Lechero con diez futbolistas. Con la superioridad numérica y el resultado a favor, Godoy Cruz pudo transitar los últimos instantes hasta que Ramírez señaló el final.

La celebración fue inmediata. El Tomba se quedó con el título de la Primera Nacional y selló su regreso a la Liga Profesional. La conquista tuvo un significado especial para el club mendocino: apenas un año después de su descenso, consiguió reconstruirse, pelear por el objetivo y recuperar su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

Godoy Cruz volverá a competir entre los mejores del país en 2027. Esta vez, lo hará como campeón de la Primera Nacional y con el impulso de una final que le permitió transformar la ilusión en realidad.

Godoy Cruz Tristán Suárez Liga Profesional Primera Nacional
Noticias relacionadas
Club VF buscará agregarle su nombre a la nómina de campeones de la Liga Paranaense.

Neuquen y Club VF son los finalistas de la Supercopa de la Liga Paranaense

Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia.

Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia

Inglaterra derrotó a España y le cortó un largo invicto

En un partidazo, Inglaterra ganó 3-2 y le rompió el invicto a España

Damiani se impuso en Río Cuarto y tomó distancia en la Copa de Plata de TC Pista

TC Pista: Damiani se impuso en Río Cuarto y tomó distancia en la Copa de Plata

Ver comentarios

Lo último

Atlético María Grande sacó ventaja en la primera final de Paraná Campaña

Atlético María Grande sacó ventaja en la primera final de Paraná Campaña

Neuquen y Club VF son los finalistas de la Supercopa de la Liga Paranaense

Neuquen y Club VF son los finalistas de la Supercopa de la Liga Paranaense

Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Ultimo Momento
Atlético María Grande sacó ventaja en la primera final de Paraná Campaña

Atlético María Grande sacó ventaja en la primera final de Paraná Campaña

Neuquen y Club VF son los finalistas de la Supercopa de la Liga Paranaense

Neuquen y Club VF son los finalistas de la Supercopa de la Liga Paranaense

Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia

Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia

Argentina es el segundo país con mayor inflación de Latinoamérica

Argentina es el segundo país con mayor inflación de Latinoamérica

Policiales
Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Un joven sufrió lesiones graves tras un accidente en San José

Un joven sufrió lesiones graves tras un accidente en San José

Hambis: un hombre habría baleado a su pareja y luego se quitó la vida

Hambis: un hombre habría baleado a su pareja y luego se quitó la vida

Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Sobreseen a dos extranjeros tras pasar diez años sin ser juzgados por estafas

Sobreseen a dos extranjeros tras pasar diez años sin ser juzgados por estafas

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Patronato guarda silencio ante el choque y alcoholemia positiva de Génez

Patronato guarda silencio ante el choque y alcoholemia positiva de Génez

Héroe con uniforme: policía salvó a una beba que se había atragantado con un caramelo

Héroe con uniforme: policía salvó a una beba que se había atragantado con un caramelo

Constataron daños en el puerto de La Paz y otros sectores de la costanera

Constataron daños en el puerto de La Paz y otros sectores de la costanera

La sanación deja una cicatriz: Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

"La sanación deja una cicatriz": Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

Paraná vivió una multitudinaria Marcha del Orgullo: una jornada de lucha, celebración y diversidad

Paraná vivió una multitudinaria Marcha del Orgullo: una jornada de lucha, celebración y diversidad

Dejanos tu comentario