Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y volvió a la Liga Profesional

El Tomba se impuso 3-1 en el Gigante de Alberdi, ganó el campeonato de la Primera Nacional y consiguió el ascenso a la máxima categoría para 2027.

Godoy Cruz cumplió su objetivo y está de vuelta en la Liga Profesional. El conjunto mendocino derrotó 3-1 a Tristán Suárez en el estadio Gigante de Alberdi, en Córdoba, y se consagró campeón de la Primera Nacional 2026. Con este resultado, el Tomba obtuvo el primer ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino y jugará nuevamente en la elite durante la temporada 2027, exactamente un año después de haber perdido la categoría.

La final tuvo emociones desde el comienzo. Godoy Cruz salió decidido a imponer condiciones y encontró rápidamente la ventaja. A los 10 minutos, una infracción sobre Axel Rodríguez dentro del área le permitió al árbitro Maximiliano Ramírez sancionar penal. Esteban Burgos se hizo cargo de la ejecución y, a los 11, convirtió para establecer el 1-0.

El equipo dirigido por Pablo De Muner aprovechó el envión y continuó buscando el arco rival. Sin embargo, Tristán Suárez también tuvo sus oportunidades para empatar. Primero avisó Marcos Enrique con un remate desde afuera del área, mientras que Diego Becker probó con un disparo potente que Juan Strumia consiguió rechazar con lo justo. Más tarde, Renzo Conechny tuvo otra ocasión clara que pasó muy cerca.

Cuando el Lechero parecía acercarse al empate, el Tomba volvió a golpear. A los 31 minutos, Axel Rodríguez apareció sin marca en el área y conectó de cabeza para vencer a Joaquín Bigo. El 2-0 le daba tranquilidad al conjunto mendocino, pero la final todavía tenía mucho por delante.

Tristán Suárez no se resignó y encontró el descuento antes del descanso. A los 39 minutos, Marcos Enrique concretó una jugada ofensiva y puso el 2-1, resultado con el que ambos equipos se fueron a los vestuarios. La diferencia era mínima y la definición quedaba abierta para el complemento.

Godoy Cruz volvió a la Liga Profesional

Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y volvió a la Liga Profesional

En el segundo tiempo, Godoy Cruz buscó recuperar el control del partido y encontró el tanto que terminó de encaminar el ascenso. A los 22 minutos, Martín Pino apareció para concretar una nueva llegada del Tomba y marcar el 3-1. El delantero amplió la diferencia en un momento clave y le dio aire a su equipo para afrontar el tramo final.

Con dos goles de ventaja, el conjunto mendocino administró el resultado y comenzó a acercarse a un objetivo que había perseguido durante toda la temporada. De Muner movió el banco para renovar energías y sostener la ventaja, mientras que Tristán Suárez intentó encontrar una reacción que le permitiera volver a meterse en partido.

El cierre también tuvo tensión. A los 41 minutos, Agustín Baldi recibió la segunda tarjeta amarilla y dejó al Lechero con diez futbolistas. Con la superioridad numérica y el resultado a favor, Godoy Cruz pudo transitar los últimos instantes hasta que Ramírez señaló el final.

La celebración fue inmediata. El Tomba se quedó con el título de la Primera Nacional y selló su regreso a la Liga Profesional. La conquista tuvo un significado especial para el club mendocino: apenas un año después de su descenso, consiguió reconstruirse, pelear por el objetivo y recuperar su lugar en la máxima categoría del fútbol argentino.

Godoy Cruz volverá a competir entre los mejores del país en 2027. Esta vez, lo hará como campeón de la Primera Nacional y con el impulso de una final que le permitió transformar la ilusión en realidad.