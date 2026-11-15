"La sanación deja una cicatriz": Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá.

A diez años del caso del Carmelo de Nogoyá, Francisco Albarenque y Lucila Tosolino dialogaron en exclusiva con UNO sobre la serie Cautiva y la historia real.

Hay historias que no terminan cuando se apagan las cámaras, cuando se cierra una investigación o cuando la Justicia dicta una resolución . Algunas permanecen durante años, atraviesan la vida de quienes las vivieron y vuelven a escucharse cuando alguien se anima a contarlas, para que el silencio no se imponga.

A diez años de uno de los casos que sacudieron a Entre Ríos, la miniserie Cautiva recuperó la historia de Silvia Albarenque y los abusos ocurridos en el convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá. Pero detrás de la ficción siguen estando las personas que atravesaron aquellos hechos: quienes denunciaron, quienes investigaron y quienes todavía buscan palabras para contar lo que pasó.

Francisco Albarenque y Lucila Tosolino: dos miradas sobre el caso Nogoyá, diez años después

Francisco Albarenque, hermano de Silvia, y Lucila Tosolino, la periodista que investigó el caso, dialogaron en exclusiva con UNO y volvieron sobre aquella historia desde dos lugares distintos, pero con una preocupación compartida: que lo ocurrido no quede reducido a una producción televisiva y que su recuerdo permita reconocer situaciones de violencia que durante mucho tiempo permanecieron ocultas.

Para Francisco, el caso ocupó más de la mitad de su vida. Su hermana ingresó al Carmelo cuando él tenía 17 años y salió en 2013. Desde entonces, el tema se convirtió en una presencia constante, una especie de música de fondo que lo acompañó durante años.

"Es como una música de fondo que ha ocupado más de la mitad de mi vida", recordó. La salida de Silvia, el proceso judicial y, ahora, la llegada de la historia a una serie fueron etapas de un recorrido que nunca imaginó que iba a vivir. "Cuando uno mira hacia atrás, hubo muchas cosas impensadas: lo que iba a pasar cuando Silvia saliera, que esto llegara a la Justicia, el allanamiento y todo lo que vino después".

En ese camino también hubo miedos. Francisco recordó que, cuando Silvia salió del convento, todavía existía la preocupación por las posibles consecuencias que podían tener sus decisiones. Incluso conservaba una carta que le había escrito a la priora, en la que dejaba en claro que lo que estaba diciendo era responsabilidad suya y pedía que no hubiera represalias contra su hermana.

La Justicia y la Policía realizaron un allanamiento en el convento de Nogoyá. Foto: La voz de Nogoyá

Con el paso del tiempo, aquella historia fue tomando una dimensión que entonces parecía imposible. Para Francisco, la transformación también se reflejó en la posibilidad de que Silvia pudiera dar la cara y contar lo sucedido con su nombre, sin el tem

or que había acompañado los primeros momentos.

La ficción le permitió mirar ese recorrido desde otra perspectiva. Primero escuchó la serie mientras tomaba notas y después decidió verla. No buscaba descubrir qué había sucedido, porque conocía la historia de primera mano, sino observar cómo se había construido el relato y qué aspectos de aquella experiencia habían llegado a la pantalla.

Sin embargo, tuvo en claro que una ficción de seis capítulos no podía reproducir cada detalle de lo ocurrido. "No se puede contar todo tal como pasó, porque habría que empezar en 1999, explicar cómo comenzó todo y reconstruir un montón de idas y vueltas. Es imposible representar cada cosa", explicó.

También señaló que algunos elementos de la realidad habían sido modificados y que, en ciertos aspectos, lo sucedido había sido incluso más cruel que lo mostrado en la serie. Recordó, por ejemplo, las condiciones en las que dormían las religiosas y las características del mobiliario: "Las camas no eran como las representan en la serie. Eran unos tablones con chalas y un colchón de chala de maíz. Esa era su cama. Además, las banquetas no tenían respaldo. La única que tenía una silla con respaldo era la priora".

Entre los recuerdos que todavía lo impactaban, mencionó los castigos que Silvia le había contado y que pudo reconstruir a partir de sus relatos. En uno de ellos, las religiosas debían permanecer frente a la comunidad con una corona de espinas y los brazos en cruz. "Son cosas que me iban contando y que no dejan de sorprenderme", expresó.

"Es como una música de fondo que ha ocupado más de la mitad de mi vida", recordó Albarenque.

Hubo, además, una escena de la serie que lo conmovió especialmente: aquella en la que una de las protagonistas dice que la madre superiora nunca escucha. Francisco relacionó ese momento con algo que Silvia le había contado sobre su experiencia. "Para mí, ese era el punto máximo del maltrato: no dejar hablar a alguien. Silvia sabía que estaba frente a una persona que tenía poder absoluto sobre ella".

Al revisar los recuerdos de aquellos años, también volvió sobre algo que le costó comprender: la naturalización de situaciones que, vistas desde afuera, resultaban insoportables. Recordó que había encontrado escritos de su hermana en una computadora, entre ellos las palabras "mordaza" y "encierro". En esos mismos escritos, Silvia relataba que pedía irse mediante notas y pequeños papeles que escribía.

"Me acuerdo de haber leído esas palabras y de no haberme asombrado en ese momento. Después me pregunté cómo podía ser que no me hubiera asombrado", contó. Para él, esa pérdida de asombro fue una de las cuestiones más inquietantes que dejó el caso: la posibilidad de acostumbrarse a situaciones de violencia hasta dejar de reconocer su gravedad.

En ese sentido, consideró que la serie podía ayudar a que otras personas abrieran los ojos. Pensó especialmente en las jóvenes que evaluaban ingresar a comunidades de Carmelitas Descalzas regidas por las Constituciones de 1990 y en las familias que tenían a alguien dentro de ese tipo de comunidades, en especial en el Carmelo de Nogoyá. Mencionó prácticas como el aislamiento, el dictado de cartas y el poder absoluto que podía concentrar una priora. "Por cada persona que todavía niega lo que pasó, hay un sobrino, un hijo o un nieto que puede estar viendo la serie a escondidas y abrir los ojos", sostuvo.

La historia también dejó en Francisco una reflexión sobre la fe y las instituciones. Sin renegar de sus creencias, distinguió la experiencia religiosa personal de las estructuras que pueden ejercer abusos de poder. Para él, una de las formas más profundas de violencia es la que se ejerce sobre la conciencia: hacer que una persona dude de lo que siente, de lo que piensa y hasta de su propia percepción de la realidad.

"Uno puede elegir creer, pero siempre tiene que darle prioridad a la conciencia", explicó. Y profundizó en esa idea al señalar que el abuso de conciencia ocurre cuando alguien consigue que otra persona confunda lo bueno con lo malo y termine creyendo que desobedecer a una autoridad significa tener poca fe.

En paralelo, Lucila Tosolino recordó la investigación que se publicó en agosto de 2016, cuando tenía 25 años. En aquel momento trabajaba en la revista Análisis y realizaba investigaciones de campo. Un dato sobre posibles abusos en un convento la llevó hasta Nogoyá, donde empezó a reconstruir lo que sucedía puertas adentro del Carmelo.

Viajó muchas veces sola y en colectivo. Habló con familiares de religiosas que permanecían dentro del convento, con exmonjas, feligreses y personal del Hospital San Blas de Nogoyá. También consiguió ingresar al locutorio y entrevistar a la priora. Para hacerlo, se presentó como una joven estudiante que sentía el llamado a la vida religiosa y quería conocer la comunidad.

"Yo llamé al Carmelo y dije que era una joven estudiante que estaba sintiendo el llamado a la vida religiosa. Así fue como ingresé un domingo de agosto, en pleno invierno, y pude hablar con María Isabel", relató.

Aquella entrevista resultó clave para la investigación. Pero el trabajo también tuvo momentos de tensión. Después de que la priora se enterara de que Lucila había hablado con distintas personas de la ciudad, recibió un llamado en el que fue amenazada.

"Fue muy difícil. Yo estaba sola y aún recuerdo que María Isabel estaba desesperada, histérica y fuera de sí. Me exigió que dejara de hacer preguntas, que parara. Todavía me acuerdo la cadencia de su voz y el frío que me recorrió la espalda", recordó.

Por eso, diez años después, además de reivindicar el valor de aquella cobertura, puso el foco en la necesidad de proteger a quienes comienzan a ejercer el periodismo.

"Me gustaría que se cuidara mucho más a los jóvenes periodistas. El trabajo de campo es apasionante, pero también estás solo y sin protección", señaló. Aun con las dificultades que atravesó, no se arrepintió de haber realizado aquella investigación. Cuando le preguntaron si volvería a hacerlo, respondió sin dudar: "Lo haría diez mil veces más".

Para Lucila, el sentido de aquella tarea nunca estuvo en el reconocimiento personal. Entiende el periodismo como un servicio y al periodista como alguien que debe acompañar una historia sin apropiarse de ella. "No se necesitan laureles. El que realmente vale la pena escuchar es el dueño de la historia, que es la víctima", afirmó.

Desde esa mirada, insistió en que el trabajo periodístico debe estar al servicio de quienes atravesaron los hechos. La prioridad, sostuvo, tiene que ser que las víctimas puedan reconstruir sus vidas, encontrar justicia y contar con el acompañamiento necesario, sin que el periodista ocupe el centro del relato.

Al hablar de la serie, Lucila aclaró que no la había visto y que entendía que una producción de ficción necesariamente establece diferencias con los acontecimientos reales. También reconoció que el personaje de la periodista que ingresaba al convento tenía puntos de contacto con su trabajo, aunque aclaró que no formó parte de la escritura del guion de Cautiva. Lo que sí consideró importante fue que la historia volviera a poner en circulación preguntas que, diez años atrás, no siempre habían encontrado escucha.

La experiencia también había modificado su mirada sobre las instituciones religiosas. Lucila distinguió entre la fe y las estructuras de poder que pueden actuar en su nombre. "Sigo creyendo en lo que representa el cristianismo y el catolicismo, pero ya no creo en la institución", explicó. Y resumió esa diferencia con una reflexión: "Una cosa es la religión y otra cosa es la institución".

A diez años de la investigación, el reencuentro con Francisco también le permitió recuperar aquella historia desde otro lugar. Para ella, volver a escuchar a las víctimas y a sus familias tenía un valor que iba más allá de la repercusión de una serie. "A veces, simplemente, hay que escuchar y permitirles hablar. Esa escucha puede traer sanación, catarsis y liberación", reflexionó.

La palabra sanación apareció también en el testimonio de Francisco, aunque sin la idea de que todo pudiera quedar definitivamente atrás. Reconoció que las heridas permanecen y que cada persona tiene sus propios tiempos para procesar lo vivido. "La sanación deja una cicatriz", dijo. Y, al referirse a su hermana, fue cuidadoso: "No sé qué pensará Silvia. Para ella seguramente no es tan fácil olvidar como para mí".

Tampoco consideró que el caso estuviera completamente cerrado para él. Todavía tiene el deseo de escribir un libro y reunir allí parte de lo que vivió y reconstruyó. "Me encantaría escribir un libro. No creo que nunca vaya a cerrar del todo esta historia", reconoció. Sin embargo, encontró en la llegada de Cautiva una oportunidad para que lo ocurrido trascendiera el ámbito familiar y generara conversaciones que antes parecían impensadas.

Al final, las reflexiones de ambos volvieron a encontrarse en una misma preocupación. Francisco pidió que lo ocurrido fuera recordado con el asombro que merece una situación de semejante gravedad, sin acostumbrarse ni relativizarla. Lucila, por su parte, señaló dos cuestiones fundamentales ante cualquier situación de abuso: la escucha y el respeto por los tiempos de las víctimas.

"Como sociedad, se naturalizó la violencia en todas sus manifestaciones", advirtió. Y remarcó que una víctima no siempre puede hablar o denunciar de inmediato: necesita tiempo, acompañamiento y, sobre todo, que alguien esté dispuesto a escucharla.

Convento de las Carmelitas Descalzas en Nogoyá. Foto: Télam

Diez años después, la historia de Silvia volvió a ser contada. Pero detrás de la ficción permanecen las voces de quienes todavía buscan que aquella experiencia sea comprendida en toda su dimensión. Para Francisco, el desafío es no perder la capacidad de asombro frente a lo que nunca debió ocurrir. Para Lucila, que la escucha y el respeto por los tiempos de las víctimas dejen de ser excepciones.

Dos miradas distintas sobre una misma historia, con una certeza compartida: recordar también es una forma de evitar que la violencia vuelva a quedar escondida. Porque detrás de cada escena hubo personas reales, una familia que tuvo que aprender a convivir con el dolor y víctimas a las que durante demasiado tiempo no se les dio el lugar que merecían: el de ser escuchadas.

Que nadie vuelva a tener que pedir que lo escuchen y encuentre una pared. Que nadie vuelva a confundir el silencio con el consentimiento. Y que, cuando alguien se anime a contar lo que le hicieron, del otro lado haya alguien dispuesto a escuchar.

Tal vez la reparación empiece ahí: en ese instante en que una persona deja de sentirse sola, cuando descubre que alguien le cree, que alguien la escucha y que ya no tiene que cargar en silencio con aquello que le hicieron. Porque hay dolores que no se pueden borrar, pero sí podemos evitar que se repitan.

Cautiva: el caso de Nogoyá que inspiró la nueva serie.

Una ficción que volvió a poner en primer plano una historia de abusos

Una joven ingresa a un convento convencida de haber encontrado su camino espiritual, pero pronto descubre una realidad marcada por el encierro, los abusos y el sometimiento. Así comienza Cautiva, la miniserie argentina inspirada en el caso de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Entre Ríos.

La producción cuenta con seis episodios y está dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart. Está protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, junto con las actuaciones de Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni, Evitta Luna y Luis Ziembrowski, entre otros.

La historia sigue a Clara, una joven de 18 años que decide ingresar a un convento de clausura para dedicar su vida a la fe. Al principio, encuentra en ese espacio una comunidad y un propósito. Sin embargo, con el paso del tiempo, la experiencia comienza a transformarse. Las reglas estrictas, el aislamiento y la obediencia absoluta empiezan a ocupar un lugar central en su vida.

La relación con la madre superiora Cecilia, interpretada por Lorena Vega, se convierte en uno de los ejes del conflicto. Lo que inicialmente aparece como disciplina religiosa se transforma progresivamente en un mecanismo de control. Los castigos, las restricciones y la pérdida de autonomía construyen un escenario en el que Clara comienza a cuestionar las condiciones en las que vive y su propia posibilidad de decidir.

Después de permanecer durante años en el convento, la joven consigue salir y llega a la casa de su madre en un estado físico y emocional delicado. Allí comienza otro recorrido: reconstruir sus vínculos, recuperar su autonomía y encontrar la manera de contar lo sucedido. La búsqueda de justicia y el acompañamiento familiar forman parte de ese proceso.

La miniserie toma como inspiración el caso ocurrido en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, que salió a la luz en agosto de 2016 a partir de una investigación periodística publicada por Análisis.

"La sanación deja una cicatriz": Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá. Foto: Generada mediante inteligencia artificial

Las denuncias de Silvia Albarenque y otras religiosas permitieron conocer situaciones de violencia física y psicológica, castigos y restricciones a la libertad dentro de la comunidad. Los testimonios también expusieron un sistema de control que afectaba la vida cotidiana y la autonomía de quienes vivían en el monasterio.

La investigación derivó en una causa judicial que terminó con la condena, en 2019, de la entonces priora Luisa Ester Toledo por hechos de privación ilegítima de la libertad. El caso tuvo una fuerte repercusión en Entre Ríos y abrió un debate sobre el ejercicio del poder, las condiciones de vida en comunidades religiosas de clausura y la vulnerabilidad de quienes permanecían en esos espacios.

Sin embargo, Cautiva no reproduce literalmente el expediente judicial. Es una ficción inspirada en hechos reales, con personajes y situaciones construidos para la narración audiovisual. A través del drama y el suspenso psicológico, la producción aborda cuestiones que exceden el ámbito religioso: la libertad individual, la obediencia, el abuso de autoridad y las dificultades de quienes intentan salir de entornos de sometimiento.

A una década de que el caso de Nogoyá adquiriera repercusión pública, la serie vuelve a poner en circulación una historia que marcó a sus protagonistas y a la sociedad entrerriana. Detrás de la ficción permanece el recuerdo de personas reales y de una experiencia que todavía genera preguntas sobre la necesidad de escuchar, acompañar y reconocer las situaciones de violencia.