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Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

Atl. María Grande, Dep. Bovril, Dep. Tuyango, Unión Agrarios, Viale FBC, Cañadita Central, Unión de Crespo y Litoral son los ocho mejores de Paraná Campaña.

12 de octubre 2026 · 18:15hs
Deportivo Tuyango de Piedras Blancas busca el segundo título de su historia en la Liga de Paraná Campaña.

Deportivo Tuyango de Piedras Blancas busca el segundo título de su historia en la Liga de Paraná Campaña.

La Primera División de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) ya conoce a sus protagonistas de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 Copa Osvaldo El Abuelo González y Roberto Ridolfi. Los encuentros de vuelta de los Octavos dejaron remontadas, festejos inolvidables y cruces que mantuvieron la incertidumbre hasta los últimos minutos.

Atlético María Grande, Deportivo Bovril, Deportivo Tuyango de Piedras Blancas, Unión Agrarios Cerrito, Viale FBC, Cañadita Central de Seguí, Unión de Crespo y Litoral de María Grande son los ocho equipos que continúan en camino rumbo al título.

El Rojo de María Grande empató como local 1 a 1 (global 6-1) con Cultural de Crespo; el Súper Depor dio el golpe como visitante al imponerse 2 a 0 (global 5-3) sobre Arsenal de Viale; el elenco yesero venció en su casa 2 a 0 (global 2-2) a Sarmiento de Crespo y pasó por ventaja deportiva; el Verde de Cerrito también hizo pesar la ventaja deportiva al superar como local 3 a 2 (global 3-3) al Deportivo Tabossi; la V Azulada, actual campeón, volvió a aplatar a Seguí FBC al derrotarlo en Viale por 5 a 2 (global 10-2); el Tricolor igualó 1 a 1 (global 2-1) en su visita a Atlético Hernandarias; el Cervecero empató como local 2 a 2 (global 4-3) con Asociación Diego Maradona de María Grande; y el Blanco volvió a golear a Unión FBC de Alcaraz, esta vez como local, por 4 a 0 (global 9-0).

Los cruces de cuartos de final de Paraná Campaña

Atlético María Grande vs Deportivo Bovril

Deportivo Tuyango vs Unión Agrarios

Cañadita Central vs Viale FBC

Unión vs Litoral

Paraná Campaña Cañadita Central Deportivo Tuyango
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