Paraná Campaña tiene sus clasificados a los cuartos de final

La Primera División de la Liga de Fútbol de Paraná Campaña (LFPC) ya conoce a sus protagonistas de Cuartos de Final del Torneo Clausura 2026 Copa Osvaldo El Abuelo González y Roberto Ridolfi. Los encuentros de vuelta de los Octavos dejaron remontadas, festejos inolvidables y cruces que mantuvieron la incertidumbre hasta los últimos minutos.

El Rojo de María Grande empató como local 1 a 1 (global 6-1) con Cultural de Crespo; el Súper Depor dio el golpe como visitante al imponerse 2 a 0 (global 5-3) sobre Arsenal de Viale; el elenco yesero venció en su casa 2 a 0 (global 2-2) a Sarmiento de Crespo y pasó por ventaja deportiva; el Verde de Cerrito también hizo pesar la ventaja deportiva al superar como local 3 a 2 (global 3-3) al Deportivo Tabossi; la V Azulada, actual campeón, volvió a aplatar a Seguí FBC al derrotarlo en Viale por 5 a 2 (global 10-2); el Tricolor igualó 1 a 1 (global 2-1) en su visita a Atlético Hernandarias; el Cervecero empató como local 2 a 2 (global 4-3) con Asociación Diego Maradona de María Grande; y el Blanco volvió a golear a Unión FBC de Alcaraz, esta vez como local, por 4 a 0 (global 9-0).

Los cruces de cuartos de final de Paraná Campaña

Atlético María Grande vs Deportivo Bovril

Deportivo Tuyango vs Unión Agrarios

Cañadita Central vs Viale FBC

Unión vs Litoral