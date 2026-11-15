Uno Entre Rios | Ovación | Inglaterra

En un partidazo, Inglaterra ganó 3-2 y le rompió el invicto a España

Se disputó la Liga de Naciones de Europa y en el cotejo más destacado, Inglaterra superó a España 3-2 y le cortó el histórico invicto (luego de 43 partidos sin derrotas).

15 de noviembre 2026 · 19:03hs
Inglaterra derrotó a España y le cortó un largo invicto

Inglaterra derrotó a España y le cortó un largo invicto

Se disputó la jornada dominical de la Liga de Naciones de Europa y en el cotejo más destacado, Inglaterra, en condición de visitante, superó a España 3-2 en el Riyadh Air Metropolitano y le cortó el histórico invicto (luego de 43 partidos sin derrotas).

Antes del final del primer tiempo, Harry Kane anotó el tanto vía penal tras una dura falta que el mismo delantero, ganador del último Balón de Oro, sufrió en el área española.

En el complemento, el elenco inglés fue superior a los ibéricos y llegaron más goles. A los 17, Ezri Konsa entró solo por el medio del área chica y de cabeza, puso el 2-0.

Para sorpresa de los españoles, un rato después, llegó el tercer tanto británico, gran contra con una notable asistencia de Bellingham a Ben Wite que definió para el 3-0.

Inglaterra ganó 3-2 y le rompió el invicto a España

Inglaterra derrotó a España y le cortó un largo invicto

Inglaterra derrotó a España y le cortó un largo invicto

Sin embargo, España no bajó los brazos y fue a buscar la heroica, a los 20, Mikel Oyarzabal descontó con un penal bien ejecutado tras una falta contra Yamal y la posterior roja a Anderson, en la visita.

Y la Furia Roja se despertó, Gordon la entretuvo en el medio, la perdió y se armó la contra del local que Nico Williams mandó la red, era el 2-3 del último campeón del mundo.

Otros resultados de la Liga de Naciones de Europa:

Chipre 1 – Montenegro 4

Letonia 0 – Armenia 0

Finlandia 7 – San Marino 2

Bielorrusia 0 – Albania 2

Croacia 2 – República Checa 1

Francia 2 – Turquía 1

Bélgica 4 – Italia 1

Inglaterra España Europa invicto
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