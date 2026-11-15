Uno Entre Rios | Policiales | Lesiones graves

Un joven sufrió lesiones graves tras un accidente en San José

Un joven de 23 años sufrió lesiones graves luego de que el auto en el que viajaba como acompañante terminara dentro de una zanja.

15 de noviembre 2026 · 17:37hs
Un joven sufrió lesiones graves tras un accidente en San José

Un joven de 23 años sufrió lesiones graves luego de que el auto en el que viajaba como acompañante terminara dentro de una zanja en la intersección de la ruta 130 y calle Yapeyú de San José. El conductor, de 25 años, dio positivo en el test de alcoholemia y no contaba con la documentación habilitante para circular.

El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este domingo y motivó la intervención de personal policial de la Comisaría San José.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo involucrado fue un Fiat Uno que circulaba por la ruta en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección con Yapeyú, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control y el automóvil terminó dentro de una zanja.

LEER MÁS: Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

El joven sufrió graves lesiones

Como consecuencia del impacto, el acompañante debió ser trasladado al hospital local, donde los profesionales constataron que presentaba una luxación de tobillo derecho y fracturas de tibia y peroné, lesiones calificadas como graves.

Por otra parte, personal de Inspección Municipal intervino en el lugar y dispuso la retención del automóvil. La medida se adoptó luego de que el conductor arrojara resultado positivo en el control de alcoholemia y se comprobara que tampoco tenía la documentación necesaria para circular.

Mientras tanto, se continuaron con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.

Lesiones graves Accidente San José
Noticias relacionadas
Un allanamiento permitió secuestrar drogas (marihuana y cocaína) dinero, celulares y otros elementos. Hay un detenido por narcomenudeo

Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

El dinero falso secuestrado en agosto de 2016. Diez años después, los estafadores fueron sobreseídos.

Sobreseen a dos extranjeros tras pasar diez años sin ser juzgados por estafas

san salvador: un motociclista se fracturo las munecas en un violento choque

San Salvador: un motociclista se fracturó las muñecas en un violento choque

un hombre fue detenido por violencia de genero en general ramirez

Un hombre fue detenido por violencia de género en General Ramírez

Ver comentarios

Lo último

Neuquen y Club VF son los finalistas de la Supercopa de la Liga Paranaense

Neuquen y Club VF son los finalistas de la Supercopa de la Liga Paranaense

Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia

Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia

Ultimo Momento
Neuquen y Club VF son los finalistas de la Supercopa de la Liga Paranaense

Neuquen y Club VF son los finalistas de la Supercopa de la Liga Paranaense

Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia

Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia

Argentina es el segundo país con mayor inflación de Latinoamérica

Argentina es el segundo país con mayor inflación de Latinoamérica

Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y volvió a la Liga Profesional

Godoy Cruz venció a Tristán Suárez y volvió a la Liga Profesional

Policiales
Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Un joven sufrió lesiones graves tras un accidente en San José

Un joven sufrió lesiones graves tras un accidente en San José

Hambis: un hombre habría baleado a su pareja y luego se quitó la vida

Hambis: un hombre habría baleado a su pareja y luego se quitó la vida

Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Concepción del Uruguay: secuestran drogas en un allanamiento

Sobreseen a dos extranjeros tras pasar diez años sin ser juzgados por estafas

Sobreseen a dos extranjeros tras pasar diez años sin ser juzgados por estafas

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Patronato guarda silencio ante el choque y alcoholemia positiva de Génez

Patronato guarda silencio ante el choque y alcoholemia positiva de Génez

Héroe con uniforme: policía salvó a una beba que se había atragantado con un caramelo

Héroe con uniforme: policía salvó a una beba que se había atragantado con un caramelo

Constataron daños en el puerto de La Paz y otros sectores de la costanera

Constataron daños en el puerto de La Paz y otros sectores de la costanera

La sanación deja una cicatriz: Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

"La sanación deja una cicatriz": Cautiva, diez años después del caso de Nogoyá

Paraná vivió una multitudinaria Marcha del Orgullo: una jornada de lucha, celebración y diversidad

Paraná vivió una multitudinaria Marcha del Orgullo: una jornada de lucha, celebración y diversidad

Dejanos tu comentario