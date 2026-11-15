Un joven sufrió lesiones graves tras un accidente en San José

Un joven de 23 años sufrió lesiones graves luego de que el auto en el que viajaba como acompañante terminara dentro de una zanja.

Un joven de 23 años sufrió lesiones graves luego de que el auto en el que viajaba como acompañante terminara dentro de una zanja en la intersección de la ruta 130 y calle Yapeyú de San José. El conductor, de 25 años, dio positivo en el test de alcoholemia y no contaba con la documentación habilitante para circular.

El siniestro vial ocurrió durante la mañana de este domingo y motivó la intervención de personal policial de la Comisaría San José.

De acuerdo con la información oficial, el vehículo involucrado fue un Fiat Uno que circulaba por la ruta en sentido sur-norte. Al llegar a la intersección con Yapeyú, por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control y el automóvil terminó dentro de una zanja.

El joven sufrió graves lesiones

Como consecuencia del impacto, el acompañante debió ser trasladado al hospital local, donde los profesionales constataron que presentaba una luxación de tobillo derecho y fracturas de tibia y peroné, lesiones calificadas como graves.

Por otra parte, personal de Inspección Municipal intervino en el lugar y dispuso la retención del automóvil. La medida se adoptó luego de que el conductor arrojara resultado positivo en el control de alcoholemia y se comprobara que tampoco tenía la documentación necesaria para circular.

Mientras tanto, se continuaron con las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del accidente.