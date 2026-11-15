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Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia

A los 46 años, el campeón del mundo en 2002 fue titular en la victoria por 2-0 de Ravenna ante Forlí, por la fecha 14 de la Serie C de Italia.

15 de noviembre 2026 · 19:44hs
Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia.

Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia.

Ronaldinho volvió a disputar un partido oficial a los 46 años. El brasileño fue titular este domingo en la victoria por 2-0 de Ravenna ante Forlì, por la fecha 14 de la Serie C de Italia, jugó 46 minutos y participó en la jugada del primer gol. Tras el encuentro, no descartó volver a ponerse los botines: “Si me llama el presidente, vuelvo”.

La estrella fue titular y llevó la camiseta número 10 en el clásico de la Romaña, disputado en el estadio Bruno Benelli. Su última presentación oficial había sido el 26 de septiembre de 2015, cuando jugó para Fluminense en el triunfo por 2-0 ante Goiás, por el Brasileirao.

En su regreso, dejó algunos destellos de su calidad y tuvo participación en la apertura del marcador. El campeón del mundo con Brasil en 2002 disputó los primeros 46 minutos y fue reemplazado en el entretiempo. Después del encuentro, habló sobre la posibilidad de volver a jugar y dejó abierta la puerta a una nueva aparición con el conjunto italiano. “Todavía no lo sé, no descarto volver. Depende del presidente. Si me llama, vuelvo”, expresó.

Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia

Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia.

Ronaldinho regresó a la actividad profesional en la C de Italia.

Además, destacó lo especial que fue volver a compartir un vestuario y formar parte de un equipo. “Fue hermoso estar acá, jugar y vivir todos esos momentos en el vestuario. El fútbol es lo más maravilloso que tuve en mi vida”, manifestó el ex Barcelona, que también se mostró sorprendido por compartir cancha con jóvenes que crecieron viéndolo jugar.

Por último, expresó su deseo de que las selecciones de Brasil e Italia vuelvan a ser protagonistas en el plano internacional: “Espero que puedan volver a ganar Mundiales”.

Ronaldinho Italia Partido titular
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