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Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Un hombre de 37 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Santa Elena, acusado de agredir a su expareja y amenazarla.

15 de noviembre 2026 · 19:49hs
Detuvieron a un hombre que agredió y amenazó a su ex en Santa Elena

Un hombre de 37 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Santa Elena, departamento La Paz, acusado de agredir físicamente a su expareja y amenazarla.

El hecho ocurrió en una casa del barrio Hipólito Yrigoyen, donde intervino personal de la Comisaría de Santa Elena. Según se informó desde la Jefatura Departamental La Paz de Policía, la mujer manifestó que había sido agredida por su expareja, quien luego abandonó el domicilio mientras profería amenazas.

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Detenido

Ante la situación, tomó intervención la Unidad Fiscal de La Paz, que dispuso la detención del hombre. Posteriormente, fue localizado en otro sector de la ciudad y trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

Hombre Santa Elena
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