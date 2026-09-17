APB: Unión de Crespo celebró su primera victoria en el Torneo Clausura

El Cervecero derrotó como local a Patronato 73 a 59 en el adelanto de la sexta semana de competencia en el Torneo Clausura de la APB

Unión de Crespo logró su primer triunfo en el torneo Clausura de Primera División de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En su cancha el Cervecero venció venció a Patronato por 73 a 59, en el partido abrió la sexta semana de competencia. Este triunfo marca el fin de una racha de cuatro derrotas consecutivas y permite al equipo salir del fondo de la tabla de posiciones.

El jugador destacado del encuentro fue Álvaro Pereyra, quien anotó 21 puntos. Por parte de Patronato, Simón Gómez y Federico Saibene fueron los más destacados, con 15 y 14 puntos respectivamente.

APB: victoria de Quique y Talleres en el inicio de la quinta semana de competencia

Unión justificó su victoria con un gran inicio, logrando un parcial de 23 a 10 en los primeros 10 minutos. En el tercer cuarto, el equipo local amplió su ventaja con un 21 a 14, lo que fue determinante para el resultado final.

Como sigue la actividad en la APB

Sionista, líder con puntaje ideal, recibirá a Estudiantes desde las 21 en el estadio Moisés Flesler. Este encuentro también se disputará en el marco de la décima fecha de la Liga Provincial, Zona C.

El domingo se enfrentarán Estudiantes – Paracao, en el Gigante del Parque, y Recreativo – Quique, en el estadio Antonio Zorzet. Ambas historias comenzarán a las 20.

El lunes completará Olimpia – Talleres en el estadio Humberto Pietranera. Este juego comenzará a las 21.

Posiciones del Torneo Clausura

Sionista 10 (5-0)

Recreativo 8 (4-0)

Ciclista 8 (3-2)

Quique 8 (3-2)

Rowing 7 (2-3)

Talleres 7 (2-3)

Paracao 6 (1-4)

Olimpia 6 (2-2)

Unión 6 (1-4)

Patronato 6 (1-4)

Estudiantes 5 (2-1)

San Martín 4 (1-2)