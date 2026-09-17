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Ke Personajes y Noche de Brujas se unen en una nueva versión de "Me gusta todo de ti"

La banda uruguayense se unió a Noche de Brujas para presentar una nueva versión de “Me gusta todo de ti”, el clásico de Horacio Palencia

17 de septiembre 2026 · 12:48hs
Ke Personajes y Noche de Brujas 

Ke Personajes y Noche de Brujas 

Ke Personajes continúa expandiendo su música por Latinoamérica y ahora vuelve a cruzar fronteras con una colaboración junto a Noche de Brujas, una de las bandas más reconocidas de Chile. Ambas agrupaciones presentan una nueva versión de “Me Gusta Todo de Ti”, clásico compuesto por Horacio Palencia.

Ke Personajes cruza fronteras y se une a Noche de Brujas para versionar un clásico

El lanzamiento reúne a Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, con Kanela Muñoz, cantante de Noche de Brujas, y propone un encuentro entre las identidades musicales de Argentina y Chile. La canción fue interpretada por primera vez juntos el 30 de agosto, durante el show que la banda argentina ofreció en el Movistar Arena de Santiago.

Ke Personajes

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La nueva versión se estrenó durante la semana de las Fiestas Patrias de Chile, una fecha marcada por los encuentros familiares, la música y las celebraciones populares. La elección busca acompañar ese espíritu y sumar una nueva mirada a una canción que ya forma parte del repertorio popular.

El lanzamiento llega además en un momento de crecimiento para Ke Personajes. La banda fue recientemente nominada a los Latin Grammy 2026 en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato por Corazón Ausente, su primer disco de estudio y un trabajo que reúne 14 canciones atravesadas por distintas etapas emocionales.

Durante este año, el grupo también pasó por el Festival de Viña del Mar, donde recibió las Gaviotas de Plata y Oro, y formó parte del Vive Latino en México. Además, realizó una gira europea con 17 shows en 10 países, entre ellos España, Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, Italia, Inglaterra, Dinamarca, Suecia y Suiza.

La agenda internacional continuó con presentaciones en Chile, donde Ke Personajes ofreció conciertos en el Gran Arena Monticello y el Movistar Arena. En Argentina, la banda llevó su música a distintas ciudades del interior, entre ellas Neuquén, Mendoza y Olavarría.

El presente del grupo también se refleja en sus plataformas digitales. Ke Personajes supera los 8 millones de oyentes mensuales y durante este año sumó colaboraciones con artistas como J Balvin, Los Ángeles Azules, Santa Fe Klan y Carín León.

Con “Me gusta todo de ti”, la banda vuelve a apostar por una colaboración que conecta escenas y públicos de distintos países, mientras continúa llevando Corazón Ausente por nuevos escenarios de Argentina y Latinoamérica.

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Ke personajes Noche de Brujas Clásico Música
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