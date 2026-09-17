Ke Personajes, Bizarrap y Peces Raros van por el Latin Grammy

Bizarrap, Ke Personajes, Peces Raros y Daniela Spalla fueron reconocidos en distintas categorías de la 27ª edición de los premios

La música argentina vuelve a tener una importante presencia en los Latin Grammy. La Academia Latina de la Grabación anunció las nominaciones para la 27ª edición de los premios y entre los artistas reconocidos aparecen Bizarrap, Ke Personajes , Peces Raros y Daniela Spalla, cada uno en diferentes categorías y géneros.

Uno de los nombres destacados es Bizarrap , que recibió dos nominaciones por la BZRP Music Session #0/66 junto a Daddy Yankee. El productor argentino compite en Mejor Interpretación Urbana y Mejor Canción Urbana .

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También aparece Ke Personajes, cuya canción “Corazón Ausente” fue nominada en la categoría Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato. Según la información difundida por la organización, la banda argentina es la primera de ese país en recibir una nominación en esta categoría.

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Por su parte, Peces Raros competirá en Mejor Interpretación de Música Electrónica por “Circular”, realizada junto a Nick Warren. El tema forma parte de una categoría que también incluye trabajos de CA7RIEL & Paco Amoroso junto a Fred again.., Kinky, SouCream y Violeta con Bronquio.

Otra representante argentina es Daniela Spalla, quien fue nominada junto a Esteman por “Amorío”, en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional. El proyecto colaborativo competirá con trabajos de Kany García, Laura Pausini, Reik y Yami Safdie.

Entre los artistas internacionales nominados también se encuentra Ozuna, que recibió una candidatura en Mejor Interpretación de Reggaetón por “Una Aventura”. En esa categoría también compiten Rauw Alejandro junto a Wisin y Ñengo Flow, Bad Gyal junto a Chencho Corleone, Karol G junto a Feid y Sofía Reyes junto a Luísa Sonza.

La 27ª Entrega Anual del Latin Grammy se realizará el 12 de noviembre de 2026 en Las Vegas, en el MGM Grand Garden Arena. La edición contempla nominaciones en 60 categorías y reconoce trabajos publicados entre el 1 de junio de 2025 y el 31 de mayo de 2026.

La ceremonia reunirá nuevamente a distintas generaciones y escenas de la música latina, con artistas argentinos que llegan a la competencia desde universos tan diferentes como la música urbana, la cumbia, la electrónica y el pop.