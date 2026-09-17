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DJ Consultora apuesta por la innovación para transformar la seguridad en cultura empresarial

En diálogo con UNO, Christian Detrano, director de DJ Consultora, contó los proyectos de la firma y su apuesta por la tecnología para fortalecer la prevención.

17 de septiembre 2026 · 11:29hs
DJ Consultora apuesta por la innovación para transformar la seguridad en cultura empresarial.

DJ Consultora apuesta por la innovación para transformar la seguridad en cultura empresarial.

Hace 12 años, DJ Consultora trabaja para convertir la seguridad, la higiene y el cuidado ambiental en una cultura empresarial. En esta nueva etapa, busca consolidar su presencia en Entre Ríos con oficinas en el Mirador Tec y una fuerte apuesta por la innovación tecnológica como herramienta para capacitar, prevenir y concientizar.

Christian Detrano, director ejecutivo de DJ Consultora, explicó que la empresa nació con una mirada que buscaba combinar la actividad profesional con un aporte social. "La idea siempre fue tener una consultora que brindara un servicio integral, con la premisa de que tenga un aporte a la sociedad", señaló en diálogo con UNO.

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Durante estos 12 años, la firma incorporó equipamiento y tecnología para profundizar sus servicios, especialmente en el área de mediciones. "Empezamos a crecer como estructura, incorporamos equipamiento, nos especializamos en mediciones y compramos equipos de última tecnología. Eso hizo que empezaran a reconocernos como referentes en algunos puntos", explicó Detrano.

Uno de los principales ejes de la empresa es que la prevención no sea entendida únicamente como una obligación legal. "Queremos que se entienda que realmente suma a la vida y que la seguridad puede hacer que una persona vuelva a su casa todos los días y siga disfrutando de su familia", sostuvo.

Esa concepción también atraviesa las capacitaciones. "Apuntamos a que la prevención y la seguridad sean algo del día a día y no una obligación que está puesta en una ley y hay que cumplir. Saber hacer RCP, conocer los riesgos eléctricos o utilizar correctamente un elemento de protección son conocimientos que también pueden servir fuera de la empresa", remarcó.

En ese camino, la incorporación de realidad virtual representa una de las principales apuestas de la consultora. Actualmente ofrece capacitaciones en primeros auxilios, RCP y uso de DEA, control y extinción de incendios y conducción segura. "Queremos empezar a ser referentes en este concepto de realidad virtual llevada a la seguridad. Buscamos ser pioneros y que nos tengan como quienes trajeron primero esta herramienta a Paraná", afirmó Detrano.

La llegada al Mirador Tec forma parte de esta estrategia de crecimiento y vinculación. Desde allí, DJ Consultora busca integrarse al ecosistema tecnológico y productivo de la provincia y ampliar su llegada a las empresas entrerrianas. "Entre Ríos tiene muy buenas industrias instaladas, pero quizás falta mostrar más esa diversidad. Hoy las empresas buscan proveedores en distintos lugares y ya no existe una barrera tan grande por la ubicación", señaló.

En ese marco, la firma participará este jueves de la Jornada de la Industria en Paraná. Para Detrano, será una oportunidad para conocer de cerca la realidad del sector y establecer nuevos vínculos. "Esperamos poder conectar con otras empresas, quizás con personas con otro nivel de decisión, generar espacios de networking y algunas referencias. Queremos estar presentes, que nos conozcan y poder contar qué hacemos", expresó.

De cara a 2027, la consultora proyecta fortalecer su presencia en parques industriales de Paraná y Crespo y alcanzar entre un 10% y un 15% de las empresas de esos espacios con sus servicios integrales. "Buscamos tener una representación dentro de los parques industriales y generar visibilidad. Hacia 2027 apuntamos a ese crecimiento", concluyó.

DJ Consultora Paraná Mirador Tec 22° Jornada de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER)
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