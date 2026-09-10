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APB: victoria de Quique y Talleres en el inicio de la quinta semana de competencia

El Decano derrotó a Unión de Crespo. El Rojo venció a Patronato. El Clausura de la APB continuará este jueves con dos encuentros.

10 de septiembre 2026 · 10:27hs
APB: victoria de Quique y Talleres en el inicio de la quinta semana de competencia

Prensa Talleres

Quique y Talleres hicieron lo suyo, ganaron en sus respectivos encuentros y ascendieron escalones en el arranque de la quinta semana del torneo Clausura de Primera A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB) al derrotar a Unión de Crespo y Patronato, respectivamente.

El Decano ganó un partido muy importante al derrotar a Unión de Crespo, que no levanta y volvió a caer. Después de un primer tiempo parejo (43 – 41 para el local), Quique pudo despegarse tras un gran tercer cuarto, en el cual metió un parcial por 28 a 14. En la recta final, Unión reaccionó y ganó el cuarto 19 a 6, no obstante, no le alcanzó y sufrió su cuarta derrota en fila.

El combinado de la APB derrotó en la final a Concepción del Uruguay por 84-77 y festejó.

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En el ganador, Santino Valdemarin terminó con 19 puntos, mientras que en el Cervcero hubo dos figuras excluyentes: Francisco Folmer con 25 tantos, 9 rebotes y 6 asistencias, y Alan Hainze con 23 unidades y 10 recobres.

Talleres festejó a domicilio

En un partido chato y de bajo goleo, Talleres se sacó de encima a Patronato, le ganó por 58 a 50 y logró su segunda victoria en el campeonato. La clave estuvo en el último cuarto, segmento en el cual la visita metió un parcial de 21 a 10 para torcer el encuentro a su favor.

Matías Stival con 13 puntos y 11 rebotes fue el jugador más valioso del “Rojo”, mientras que Simón Gómez con 12 unidades fue el más regular del local.

Como sigue el Torneo Clausura

El torneo local seguirá este jueves con dos partidos. Sionista recibirá a Olimpia en duelo de candidatos, choque se da por la Liga Provincial pero que también es válido para el Clausura APB.

A su vez, San Martín recibe a Rowing en choque entre dos elencos que buscan ganar para escaparle al fondo de las posiciones.

Posiciones de la APB

Recreativo 8 (4-0)

Sionista 8 (4-0)

Quique 8 (3-2)

Ciclista 6 (2-2)

Talleres 6 (2-2)

Paracao 6 (1-4)

Olimpia 5 (2-1)

Estudiantes 5 (2-1)

Rowing 5 (1-3)

Patronato 5 (1-3)

San Martín 3 (1-1)

Unión 4 (0-4)

APB Quique Talleres Torneo Clausura
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