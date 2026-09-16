Atlético Tucumán dio el batacazo: eliminó a Independiente Rivadavia por penales

Atlético Tucumán llegó a la igualdad agónica por 1-1 sobre el final y luego se impuso por 3-2 en la definición desde los 12 pasos.

Atlético Tucumán protagonizó una de las grandes sorpresas de la Copa Argentina 2026. El Decano eliminó este miércoles a Independiente Rivadavia de Mendoza en los penales, luego de igualar 1-1 en el estadio Eduardo Gallardón, de Lomas de Zamora, y se clasificó a las semifinales del certamen.

El conjunto mendocino había tomado la ventaja en el cierre del primer tiempo, pero el equipo tucumano no se rindió y encontró el empate sobre el final del encuentro. A los 47 minutos del complemento, Alexis Canelo apareció para conectar un cabezazo y establecer el 1-1, llevando la definición directamente a los doce pasos.

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Arce adelantó a la Lepra desde el penal

Independiente Rivadavia se puso en ventaja a los 46 minutos de la primera etapa. Después de una revisión del VAR, el árbitro Jorge Baliño sancionó penal por una mano de Luciano Vallejo dentro del área.

Alex Arce se hizo cargo de la ejecución y no falló ante Luis Ingolotti, para poner el 1-0 a favor del conjunto mendocino antes del descanso.

Atlético Tucumán intentó reaccionar durante el segundo tiempo, aunque se encontró con una defensa que logró sostener la ventaja durante gran parte del partido. Independiente Rivadavia tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, pero no pudo sentenciar la historia.

Canelo apareció sobre el final para Atlético Tucumán

Cuando todo parecía indicar que Independiente Rivadavia se quedaría con la clasificación, Atlético Tucumán encontró el empate en una de las últimas acciones del encuentro.

A los 47 minutos del segundo tiempo, Alexis Canelo apareció sin marca y definió de cabeza ante Nicolás Bolcato. El delantero estableció el 1-1 y llevó el partido a la definición por penales.

El gol significó un golpe para la Lepra mendocina y una inyección de confianza para el equipo tucumano, que afrontó la tanda desde los doce pasos con la posibilidad de dar vuelta la historia.

Ingolotti fue decisivo en los penales

En la definición, Atlético Tucumán se impuso por 3-2 y selló su pasaje a las semifinales de la Copa Argentina.

El arquero Luis Ingolotti tuvo una intervención clave al atajar el remate de Iván Villalba. Luego, en el disparo decisivo, le contuvo el penal a Alex Arce, quien había convertido durante el partido.

Alexis Canelo fue el encargado de marcar el tercer penal del Decano, mientras que la serie terminó con el festejo del conjunto tucumano y la eliminación de Independiente Rivadavia.

Con este triunfo, Atlético Tucumán se metió entre los cuatro mejores equipos de la Copa Argentina 2026 y ahora espera por el ganador del cruce entre Platense y Estudiantes de La Plata, que definirá a su próximo rival en semifinales.