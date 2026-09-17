En etapa incipiente pero en marcha: cómo se abre paso la Inteligencia Artificial en Entre Ríos

En el mapa del desarrollo de la Inteligencia Artificial en Argentina, Entre Ríos se encuentra en una etapa incipiente y presenta un evidente rezago frente a provincias más avanzadas como Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza, las cuales cuentan con mayor apoyo privado y esquemas consolidados de financiamiento para la transferencia tecnológica.

Sin embargo, la adopción local comenzado a abrirse paso en sectores clave de la matriz productiva entrerriana: el sector agropecuario lidera la utilización mediante agricultura de precisión, tambos automáticos, estimación del consumo de pasturas y sistemas de detección temprana de celo bovino; el área de la salud incorpora agentes conversacionales y procesamiento asistido de imágenes médicas y el rubro energético aplica modelos de predicción de consumo eléctrico.

En este escenario, especialistas subrayan la necesidad urgente de establecer un marco regulatorio vinculante dotado de sanciones concretas, superando las meras recomendaciones para garantizar un desarrollo ético y con soberanía local frente a los oligopolios tecnológicos globales.

Brecha con otras provincias En diálogo con UNO la doctora Mariela Uhrig, secretaria de Investigación y Posgrado de la facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) analizó la situación de la provincia en relación con los grandes centros de desarrollo del país y explica las razones de esta brecha: “Nos falta un poco todavía respecto de otras provincias, pero por el tema de que los científicos, docentes e investigadores estamos atando con alambre a la hora de llegar a las empresas. Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Mendoza nos llevan ventaja porque tienen mayor intervención de la parte privada y más financiamiento para llegar a la industria de forma eficiente”.

Asimismo, remarcó la diferencia de tiempos entre los estándares científicos y las exigencias del mercado comercial: “Nosotros desde el lado de la academia somos más meticulosos en reducir el error y no queremos salir al mercado si el modelo no funciona en un 94% o 97%, mientras que una gran corporación sale a vender si anda en un 80%. Eso hace que vayamos más lento, pero buscamos minimizar fallas de forma responsable”.

En relación con los sectores que lideran el uso de la Inteligencia Artificial en la Entre Ríos, la entrevistada detalló cómo la tecnología ya está resolviendo problemas concretos: “En el agro, la agricultura de precisión se aplica hace tiempo combinando sensores que miden nel índice de vegetación para dosificar el fertilizante únicamente donde se necesita, optimizando los recursos”.

Continuó indicando: “También tenemos proyectos ganaderos donde estimamos el consumo de pastura de vacas y ovejas para optimizar el rinde en tambo, o el uso de sensores de movimiento con GPS que detectan cuándo la vaca entra en celo y envían un aviso automático al veterinario para hacer la inseminación artificial en el momento preciso, ahorrando costos significativos”.

Respecto a las áreas de salud y servicios públicos en Entre Ríos, Uhrig destacó: “En salud se trabaja con agentes conversacionales para organizar información en la toma de decisiones y en modelos para procesar imágenes de resonancias que asisten a los médicos, siempre con validación humana”.

En lo personal, la entrevistada explicó: “Mi tesis doctoral consistió en procesar datos de Enersa para la predicción del consumo de energía eléctrica en Entre Ríos, permitiendo tomar decisiones estratégicas sobre infraestructura y compra de energía”.

En etapa incipiente pero en marcha: cómo se abre paso la Inteligencia Artificial en Entre Ríos

El debate ético

Al ser consultada sobre los temores que despierta la Inteligencia Artificial y el rol de las corporaciones tecnológicas, Mariela Uhrig fue categórica al atribuirlas responsabilidades: “El peligro real no es lo tecnológico, sino que de quienes debemos cuidarnos es de las personas y corporaciones que hacen desarrollos irresponsables. La necesidad hoy es regular la tecnología, no prohibirla ni frenar la innovación”.

“La pala la podés usar para trabajar o la podés usar para matar a alguien. Si matás a alguien, te cae la justicia; la pala en sí no es mala, sino quien la usa. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo: no tiene conciencia ni intencionalidad propia; si un modelo toma una mala decisión, la responsabilidad es del humano que estuvo detrás diseñándolo”.

Sobre la urgencia de contar con marcos legales actualizados, concluyó: “La ONU ya le está pidiendo de forma urgente a todos los gobiernos del mundo que dejen de emitir meras recomendaciones voluntarias y pasen a dictar leyes marco con sanciones concretas y efectivas, porque la experiencia nos demuestra que no podemos apelar a la buena voluntad de las corporaciones ni de las personas en ningún ámbito de la sociedad, simplemente porque somos hijos del rigor. Un ejemplo muy claro es el uso del cinturón de seguridad: no funcionó cuando era una simple sugerencia, sino cuando se convirtió en una obligación legal respaldada por multas; con la inteligencia artificial pasa exactamente lo mismo. No se trata de frenar la innovación, de perseguir a la ciencia ni de prohibir la tecnología, sino de entender que las herramientas no tienen conciencia ni son buenas o malas en sí mismas, sino que la responsabilidad recae en las personas y empresas que las diseñan, las entrenan y las comercializan. Si usás una pala para agredir a alguien, la culpa no es de la herramienta sino de quien la sostiene, y la justicia sanciona al individuo; con los algoritmos ocurre lo mismo. Por eso, el Estado no puede seguir corriendo por detrás de los gigantes tecnológicos ni esperar a que ocurran los daños para reaccionar: tiene que anticiparse, fijar límites claros en materia de protección de datos, transparencia, mitigación de sesgos y auditorías de errores, aplicando penas severas a quienes realicen un desarrollo o uso irresponsable para garantizar la protección de toda la comunidad”.

El uso de las herramientas para la innovación

La profesional habló sobre la importancia de la soberanía tecnológica y aclaró que para lograrla: “Debemos apuntar a realizar nuestros propios desarrollos e invertir en infraestructuras locales de supercómputo que nos permitan operar de manera independiente, sin necesidad de depender de las grandes corporaciones globales.

La clave está en descentralizar el conocimiento y potenciar a la universidad pública para formar profesionales locales capaces de administrar estas herramientas con criterios éticos, evitando caer en la subordinación a los oligopolios internacionales que dominan el sector”, sostuvo.

Además, explicó que: “Esa autonomía se materializa directamente en las aulas, como ocurre con la Tecnicatura en Inteligencia Artificial de la facultad de Ciencia y Tecnología de Uader en Villaguay. Allí no enseñamos únicamente a interactuar con un chat comercial mediante prompting, sino que preparamos a los estudiantes para que puedan entrenar modelos desde cero, diseñados como ‘muebles a medida’ para solucionar problemas específicos de nuestra matriz socioproductiva, ambiental y de servicios.

Al integrar la ética profesional, la mitigación de sesgos y la auditoría de errores desde el primer cuatrimestre, logramos que los profesionales formados en la región impulsen soluciones transparentes y verdaderamente comprometidas con nuestro territorio”, señaló.

La Facultad de Ciencia y Tecnología la Tecnicatura Universitaria en Inteligencia Artificial y la diplomatura en Uso de Herramientas de Inteligencia Artificial para la Innovación.

La tecnicatura es una carrera de pregrado enfocada en brindar fundamentos teóricos y prácticos sobre análisis de datos y técnicas de aprendizaje automático para diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas adaptadas a organizaciones. En tanto la diplomatura es un trayecto de carácter introductorio y 100% virtual orientado al mundo del trabajo.