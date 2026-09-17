5 Seconds of Summer regresó a la Argentina y celebró más de una década de canciones

5 Seconds of Summer regresó al país para presentar en vivo su sexto álbum de estudio, “Everyone’s A Star!”, y recorrer más de una década de canciones

La banda australiana 5 Seconds of Summer regresó al país para presentar en vivo “Everyone’s A Star!”, su sexto álbum de estudio, y repasar más de una década de canciones. Tres años después de su última visita, Luke Hemmings, Michael Clifford, Calum Hood y Ashton Irwin volvieron a encontrarse con sus fans argentinos en una noche que combinó hits, humor, nostalgia y nuevas canciones.

El show, realizado el 16 de septiembre en el Movistar Arena , comenzó con “Not OK” , seguida por “No. 1” y “Obsession”. La intensidad creció con “Teeth”, “Easier” y “More” , para luego continuar con “I Still Feel the Same”, “No Shame” y “She’s Kinda Hot”, que desató uno de los pogos de la noche.

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La nueva etapa de la banda tuvo su espacio con “Boyband”, una canción que juega con la etiqueta que acompañó a 5 Seconds of Summer desde sus comienzos. “Telephone Busy”, “Evolve” y “Bad Omens” completaron un bloque que mostró a los australianos explorando distintos sonidos sin perder su identidad.

Uno de los momentos más emotivos llegó con “Ghost of You”, con el Arena convertido en un mar de luces. Después, un falso documental planteó con humor una supuesta ruptura del grupo y dio paso al bloque dedicado a los proyectos solistas de sus integrantes, con canciones como “Starting Line”, “Have You Found What Ur Looking For”, “Don’t Forget You Love Me” y “Enough”.

El reencuentro de los cuatro llegó con una versión acústica de “Amnesia”, que fue cantada casi por completo por el público. También hubo lugar para la tradicional “secret song” de la gira: en Buenos Aires, la elegida fue “Babylon”.

El tramo final estuvo dedicado a los primeros años de la banda con “English Love Affair”, “Voodoo Doll” y “Don’t Stop”, antes de que “Jet Black Heart” y “She Looks So Perfect” desataran otra gran celebración colectiva.

Para despedirse, 5 Seconds of Summer eligió “Everyone’s A Star!”, tema que da nombre a su nuevo álbum y a la gira, y “Youngblood”, uno de sus grandes himnos. Cuando las luces se apagaron, la música siguió en los pasillos: los fans continuaron cantando mientras abandonaban el Arena, prolongando una noche que volvió a poner en evidencia el vínculo entre la banda y su público argentino.