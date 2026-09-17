El consultor Jorge Majluf analizó el escenario hacia 2027 y marcó diferencias entre la valoración del gobernador Frigerio y Milei, además de las dificultades opositoras.

Majluf: Frigerio conserva ventaja de imagen y el peronismo enfrenta un fuerte rechazo en Entre Ríos.

El consultor y encuestador Jorge Majluf analizó el escenario político de Entre Ríos de cara a las elecciones de 2027 y señaló que la provincia atraviesa un escenario marcado por dos tendencias: la persistencia de un fuerte rechazo hacia el peronismo y un creciente distanciamiento de sectores sociales respecto del oficialismo nacional.

En ese contexto, destacó la situación del gobernador Rogelio Frigerio. Según las mediciones de su consultora, el mandatario entrerriano mantiene un diferencial positivo de imagen, mientras que el presidente Javier Milei pasó a registrar valores negativos en las ciudades de la provincia relevadas.

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Majluf planteó que, aunque se trata de figuras con responsabilidades y alcances diferentes, actualmente Frigerio presenta en Entre Ríos una valoración positiva superior a la del Presidente. A su vez, señaló que no observa una identificación fuerte entre ambas figuras políticas.

La gestión como factor central

Al proyectar el escenario electoral de 2027, el consultor sostuvo que el desempeño de los oficialismos será uno de los factores determinantes. En particular, consideró que una buena evaluación de la gestión de Frigerio podría reducir el margen disponible para que un dirigente opositor logre instalarse como una alternativa competitiva para la Gobernación.

La mirada sobre el próximo proceso electoral, de acuerdo con su análisis, estará atravesada entonces por la evolución de las gestiones y por la capacidad de los gobiernos para conservar niveles favorables de valoración social.

En paralelo, Majluf advirtió que el peronismo todavía enfrenta dificultades para recuperar competitividad en la provincia. Según explicó, el rechazo hacia ese espacio dejó de concentrarse exclusivamente en sectores de clase media y actualmente atraviesa distintos niveles socioeconómicos.

Las dificultades para una tercera opción

Otro de los aspectos abordados por el encuestador fue la posibilidad de que surja una tercera fuerza con capacidad para disputar el poder provincial. Por el momento, consideró difícil que ese espacio pueda consolidarse.

Uno de los principales obstáculos, según su análisis, es la construcción de una figura con un nivel de conocimiento suficiente en todo el territorio entrerriano. Majluf señaló que la instalación de dirigentes entre distintas localidades de la provincia presenta dificultades y que el reconocimiento alcanzado en una ciudad no necesariamente se traslada al resto.

El escenario nacional

En cuanto a las figuras de alcance nacional, el consultor sostuvo que actualmente no registra dirigentes con diferencial positivo de imagen en Entre Ríos. Esa situación, planteó, deja abierto un espacio que eventualmente podría ser ocupado por una nueva figura.

De cara a 2027, su análisis ubica así a la evaluación de las gestiones, la evolución de las imágenes públicas y la capacidad de los distintos espacios para instalar dirigentes como algunos de los elementos que pueden incidir en la competencia provincial.