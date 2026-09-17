Uno Entre Rios | La Provincia | Frigerio

Majluf: Frigerio conserva ventaja de imagen y el peronismo enfrenta un fuerte rechazo en Entre Ríos

El consultor Jorge Majluf analizó el escenario hacia 2027 y marcó diferencias entre la valoración del gobernador Frigerio y Milei, además de las dificultades opositoras.

17 de septiembre 2026 · 10:04hs
Majluf: Frigerio conserva ventaja de imagen y el peronismo enfrenta un fuerte rechazo en Entre Ríos.

Majluf: Frigerio conserva ventaja de imagen y el peronismo enfrenta un fuerte rechazo en Entre Ríos.

El consultor y encuestador Jorge Majluf analizó el escenario político de Entre Ríos de cara a las elecciones de 2027 y señaló que la provincia atraviesa un escenario marcado por dos tendencias: la persistencia de un fuerte rechazo hacia el peronismo y un creciente distanciamiento de sectores sociales respecto del oficialismo nacional.

En ese contexto, destacó la situación del gobernador Rogelio Frigerio. Según las mediciones de su consultora, el mandatario entrerriano mantiene un diferencial positivo de imagen, mientras que el presidente Javier Milei pasó a registrar valores negativos en las ciudades de la provincia relevadas.

Un funcionario presentó una denuncia para que se investiguen las intervenciones realizadas en Paso Vera, en Concepción del Uruguay.

Piden investigar quién autorizó obras en Paso Vera y qué pasó con la arena removida

La Jornada de la Industria reúne en Paraná al sector para debatir los desafíos del futuro.

La Jornada de la Industria reúne en Paraná al sector para debatir los desafíos del futuro

Majluf planteó que, aunque se trata de figuras con responsabilidades y alcances diferentes, actualmente Frigerio presenta en Entre Ríos una valoración positiva superior a la del Presidente. A su vez, señaló que no observa una identificación fuerte entre ambas figuras políticas.

La gestión como factor central

Al proyectar el escenario electoral de 2027, el consultor sostuvo que el desempeño de los oficialismos será uno de los factores determinantes. En particular, consideró que una buena evaluación de la gestión de Frigerio podría reducir el margen disponible para que un dirigente opositor logre instalarse como una alternativa competitiva para la Gobernación.

La mirada sobre el próximo proceso electoral, de acuerdo con su análisis, estará atravesada entonces por la evolución de las gestiones y por la capacidad de los gobiernos para conservar niveles favorables de valoración social.

En paralelo, Majluf advirtió que el peronismo todavía enfrenta dificultades para recuperar competitividad en la provincia. Según explicó, el rechazo hacia ese espacio dejó de concentrarse exclusivamente en sectores de clase media y actualmente atraviesa distintos niveles socioeconómicos.

Las dificultades para una tercera opción

Otro de los aspectos abordados por el encuestador fue la posibilidad de que surja una tercera fuerza con capacidad para disputar el poder provincial. Por el momento, consideró difícil que ese espacio pueda consolidarse.

Uno de los principales obstáculos, según su análisis, es la construcción de una figura con un nivel de conocimiento suficiente en todo el territorio entrerriano. Majluf señaló que la instalación de dirigentes entre distintas localidades de la provincia presenta dificultades y que el reconocimiento alcanzado en una ciudad no necesariamente se traslada al resto.

El escenario nacional

En cuanto a las figuras de alcance nacional, el consultor sostuvo que actualmente no registra dirigentes con diferencial positivo de imagen en Entre Ríos. Esa situación, planteó, deja abierto un espacio que eventualmente podría ser ocupado por una nueva figura.

De cara a 2027, su análisis ubica así a la evaluación de las gestiones, la evolución de las imágenes públicas y la capacidad de los distintos espacios para instalar dirigentes como algunos de los elementos que pueden incidir en la competencia provincial.

Frigerio Entre Ríos Peronismo Elecciones 2027
Noticias relacionadas
Alimentación escolar: avanzan en criterios nutricionales y preparan nuevas pautas para toda la provincia.

Alimentación escolar: avanzan en criterios nutricionales y preparan nuevas pautas para toda la provincia

DJ Consultora apuesta por la innovación para transformar la seguridad en cultura empresarial.

DJ Consultora apuesta por la innovación para transformar la seguridad en cultura empresarial

en etapa incipiente pero en marcha: como se abre paso la inteligencia artificial en entre rios

En etapa incipiente pero en marcha: cómo se abre paso la Inteligencia Artificial en Entre Ríos

La empresa Studio Soft lleva más de tres décadas junto a cada cliente y familia.

La empresa Studio Soft más de 30 años de respaldo, servicio y venta

Ver comentarios

Lo último

Piden investigar quién autorizó obras en Paso Vera y qué pasó con la arena removida

Piden investigar quién autorizó obras en Paso Vera y qué pasó con la arena removida

Ha*Ash vuelve a Buenos Aires: cuándo será el show

Ha*Ash vuelve a Buenos Aires: cuándo será el show

Ke Personajes y Noche de Brujas se unen en una nueva versión de Me gusta todo de ti

Ke Personajes y Noche de Brujas se unen en una nueva versión de "Me gusta todo de ti"

Ultimo Momento
Piden investigar quién autorizó obras en Paso Vera y qué pasó con la arena removida

Piden investigar quién autorizó obras en Paso Vera y qué pasó con la arena removida

Ha*Ash vuelve a Buenos Aires: cuándo será el show

Ha*Ash vuelve a Buenos Aires: cuándo será el show

Ke Personajes y Noche de Brujas se unen en una nueva versión de Me gusta todo de ti

Ke Personajes y Noche de Brujas se unen en una nueva versión de "Me gusta todo de ti"

El Estado indemnizó a un funcionario por $110 millones y lo volvió a contratar

El Estado indemnizó a un funcionario por $110 millones y lo volvió a contratar

Ke Personajes, Bizarrap y Peces Raros van por el Latin Grammy

Ke Personajes, Bizarrap y Peces Raros van por el Latin Grammy

Policiales
Tenía 23 plantas de marihuana, lo procesaron y alegó que no se determinó la capacitad tóxica

Tenía 23 plantas de marihuana, lo procesaron y alegó que no se determinó la capacitad tóxica

Paraná: la Policía Federal esclareció un falso secuestro extorsivo

Paraná: la Policía Federal esclareció un falso secuestro extorsivo

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Allanamientos por estafas a comercios de Concordia

Procesamiento de Rosatelli: Suma de Voluntades afirmó que colabora con la Justicia

Procesamiento de Rosatelli: Suma de Voluntades afirmó que colabora con la Justicia

Aprueban el abreviado condenatorio para el excolectivero que causó la muerte de un pasajero

Aprueban el abreviado condenatorio para el excolectivero que causó la muerte de un pasajero

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Piden investigar quién autorizó obras en Paso Vera y qué pasó con la arena removida

Piden investigar quién autorizó obras en Paso Vera y qué pasó con la arena removida

La Jornada de la Industria reúne en Paraná al sector para debatir los desafíos del futuro

La Jornada de la Industria reúne en Paraná al sector para debatir los desafíos del futuro

Alimentación escolar: avanzan en criterios nutricionales y preparan nuevas pautas para toda la provincia

Alimentación escolar: avanzan en criterios nutricionales y preparan nuevas pautas para toda la provincia

DJ Consultora apuesta por la innovación para transformar la seguridad en cultura empresarial

DJ Consultora apuesta por la innovación para transformar la seguridad en cultura empresarial

En etapa incipiente pero en marcha: cómo se abre paso la Inteligencia Artificial en Entre Ríos

En etapa incipiente pero en marcha: cómo se abre paso la Inteligencia Artificial en Entre Ríos

Dejanos tu comentario