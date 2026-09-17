La Jornada de la Industria reúne en Paraná al sector para debatir los desafíos del futuro.

La 22ª Jornada de la Industria reúne en Paraná a empresarios y funcionarios para debatir sobre competitividad, impuestos, tecnología e inteligencia artificial.

La industria entrerriana reúne este jueves en Paraná a empresarios, dirigentes, funcionarios y especialistas para analizar los principales desafíos que atraviesa el sector y las decisiones que deberán tomarse para mejorar las condiciones de producción, inversión y competitividad.

La 22ª Jornada de la Industria de la Unión Industrial de Entre Ríos (UIER) se desarrolla en el Centro Provincial de Convenciones bajo el lema "Decisiones de hoy para competir mañana" y cuenta con el acompañamiento de UNO como sponsor del encuentro.

Jornada de la Industria: la industria entrerriana debate los desafíos para competir

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Una agenda marcada por la economía y la competitividad

Con una agenda centrada en las transformaciones que atraviesa la economía y el entramado productivo, la jornada propuso una mirada sobre el presente, pero también sobre los cambios que deberán afrontar las empresas en los próximos años. El escenario macroeconómico, la competitividad industrial, la necesidad de una reforma tributaria integral y el impacto de las nuevas tecnologías, particularmente de la inteligencia artificial, fueron algunos de los ejes que atravesaron las exposiciones y debates.

La apertura estuvo encabezada por la presidenta de la UIER, Celeste Valenti; el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini; y el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. También participaron la intendenta de Paraná, Rosario Romero, funcionarios nacionales y provinciales, representantes de cámaras empresariales y referentes de distintos sectores productivos.

La presencia de autoridades y representantes del sector privado permitió poner en común distintas miradas sobre las condiciones que enfrenta la industria y sobre las políticas necesarias para sostener la actividad. En ese marco, la jornada funcionó como un espacio de intercambio entre quienes toman decisiones en las empresas y quienes tienen responsabilidades en la definición de políticas económicas y productivas.

Reforma tributaria, costos y condiciones para producir

Uno de los temas centrales fue la reforma tributaria, una cuestión que la UIER viene colocando entre las prioridades de su agenda. El secretario de Hacienda de la Nación, Carlos Guberman, y el ministro de Economía y Servicios Públicos de Entre Ríos, Fabián Boleas, participaron del panel "Reforma tributaria, el desafío pendiente", donde se abordaron los efectos de la estructura impositiva sobre las empresas y las condiciones necesarias para mejorar la competitividad.

La discusión tributaria estuvo vinculada con una preocupación más amplia del sector industrial: los costos que enfrentan las empresas para producir y competir. La carga impositiva, el precio de la energía, la infraestructura, el financiamiento y las condiciones generales de la economía forman parte de una agenda que las entidades empresarias vienen planteando tanto a nivel provincial como nacional.

El escenario macroeconómico y las decisiones empresariales

El escenario macroeconómico ocupó otro de los espacios destacados de la jornada. Los economistas Maximiliano Montenegro y Luis Secco aportaron sus análisis sobre las principales variables que condicionan las decisiones de empresas e inversores, con una mirada puesta en la evolución de la economía argentina y en las perspectivas para los próximos años.

Para los industriales, la discusión macroeconómica tiene un impacto directo sobre las decisiones cotidianas. El comportamiento del consumo, el acceso al crédito, los costos de producción, la evolución de los mercados y las posibilidades de inversión son algunos de los factores que deben ser considerados al momento de planificar el futuro de una empresa.

En ese contexto, la competitividad apareció como uno de los conceptos que atravesó buena parte de la jornada. Para la industria, competir no depende solamente de la capacidad individual de cada empresa, sino también de las condiciones generales en las que desarrolla su actividad. La infraestructura, los impuestos, la energía, el financiamiento, la incorporación de tecnología y la formación de recursos humanos forman parte de un escenario que condiciona las posibilidades de crecimiento.

Inteligencia artificial y transformación tecnológica

Otro de los grandes ejes fue la transformación tecnológica. La inteligencia artificial ocupó un lugar destacado en las exposiciones, a partir de la incorporación cada vez mayor de estas herramientas en las empresas y de los cambios que generan en los procesos productivos, administrativos y comerciales.

El panel dedicado a esta temática contó con la participación de Gustavo Guaragna, fundador, presidente y CEO de Snoop Consulting, y Juan Pablo Bagó, director de Grupo Bagó, con la moderación de Laura Segura, directora de Innovación y Servicios de la UIA. El intercambio permitió abordar las oportunidades que presentan las nuevas tecnologías y los desafíos que implica incorporarlas a las organizaciones.

La discusión sobre inteligencia artificial también tuvo como antecedente las experiencias que la UIER viene impulsando en distintos puntos de la provincia. En agosto, durante una actividad realizada en Concepción del Uruguay, representantes de Las Camelias, Entrecor y EntreNuts compartieron experiencias vinculadas con la utilización de herramientas de inteligencia artificial en sus empresas.

La incorporación de tecnología aparece así como uno de los desafíos que la industria deberá afrontar en los próximos años. Más allá de la adquisición de nuevas herramientas, el cambio también implica adaptar procesos, capacitar trabajadores y repensar las formas en que las empresas producen, gestionan información y toman decisiones.

Las empresas frente a los cambio

Durante la jornada también hubo espacio para analizar las estrategias empresariales frente a los cambios. Daniel Herrero, presidente y CEO de Prestige Auto SAU y representante oficial de Mercedes-Benz en Argentina, participó del panel "Cómo tomar decisiones y liderar los cambios", que tuvo como moderadora a Silvia Naishtat, editora de la sección Economía de Clarín.

La propuesta incorporó una mirada vinculada con el liderazgo y la gestión empresarial en un escenario marcado por transformaciones económicas y tecnológicas. La capacidad de adaptación, la planificación y la toma de decisiones aparecen como factores cada vez más relevantes para las compañías que deben desenvolverse en mercados con nuevas exigencias.

Una industria entrerriana con realidades diferentes

La realidad de la industria entrerriana también formó parte del análisis. Desde la UIER se viene señalando que el comportamiento de los distintos sectores es heterogéneo y que, mientras algunas actividades vinculadas con la agroindustria mantienen un mayor dinamismo, otras ramas enfrentan un escenario más complejo, especialmente aquellas con mayor dependencia del mercado interno.

Esa diversidad constituye uno de los principales desafíos a la hora de pensar políticas para el sector. Las necesidades de una industria agroalimentaria no son necesariamente las mismas que las de una empresa textil, metalúrgica o vinculada a la construcción. Por eso, el diagnóstico sobre la actividad requiere contemplar las particularidades de cada cadena productiva y las condiciones en las que desarrolla su actividad.

En los últimos meses, la UIER también puso el foco en cuestiones vinculadas con la energía, la infraestructura y el financiamiento, además de la agenda tributaria y las oportunidades que presentan las economías regionales. Esos factores forman parte de las condiciones que las empresas consideran al momento de definir nuevas inversiones, ampliar su capacidad productiva o sostener los niveles de empleo.

Los desafíos que quedan para el sector

La 22ª Jornada de la Industria permitió así reunir en un mismo espacio las distintas dimensiones que atraviesan actualmente al sector. La coyuntura económica y las reglas de juego se combinaron con discusiones sobre tecnología, innovación, liderazgo y planificación empresarial, en una agenda que buscó mirar más allá de las dificultades inmediatas.

El lema elegido por la UIER, "Decisiones de hoy para competir mañana", sintetizó el espíritu del encuentro. En un escenario de transformaciones económicas y tecnológicas, las decisiones que tomen las empresas y las políticas que se definan desde los distintos niveles del Estado tendrán incidencia sobre las condiciones en las que la industria entrerriana deberá desenvolverse durante los próximos años.

La jornada dejó planteados, de este modo, varios de los principales desafíos que enfrenta el sector: mejorar la competitividad, revisar los costos que afectan a la producción, avanzar en condiciones que favorezcan la inversión y acelerar la incorporación de tecnología. Para las industrias de Entre Ríos, el desafío no se limita a atravesar la coyuntura, sino también a prepararse para un escenario productivo en el que la innovación y la capacidad de adaptación tendrán un peso cada vez mayor.