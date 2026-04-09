Con Ángel Di María en duda, Rosario Central hace su estreno

Desde las 19, Rosario Central recibirá a Independiente del Valle por el Grupo H. Mientras que a las 21, Platense recibirá a Corinthians

Fideo Di María se recupera de una lesión en su aductor y todavía no está confirmado para el debut de Rosario Central.

Rosario Central recibirá este jueves a Independiente del Valle de Ecuador, por la primera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, en lo que será el comienzo de su ilusión en el torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en el Estadio Gigante de Arroyito y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota Leonard Mosquera.

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El Canalla, que tiene a Ángel Di María como su gran figura, tuvo un buen inicio de 2026, ya que marcha cuarto de la Zona B en el Torneo Apertura con 21 puntos y está a solo cinco unidades del líder en la tabla anual, que es Independiente Rivadavia de Mendoza.

La de este año será la 14 participación de Rosario Central en la Copa Libertadores, competición que no disputaba desde el 2024. Su mejor actuación en el torneo de clubes más importante de América se dio en 1975 y 2001, cuando alcanzó las semifinales.

La gran incógnita en el 11 inicial de la Academia rosarina pasa por la presencia de Fideo Di María, quien se recupera de una lesión en el aductor y en caso de llegar a este encuentro lo haría con lo justo.

Los elegidos por Jorge Almirón serían Jorge Broun; Agustín Sandez, Alexis Soto, Luca Raffin, Enzo Giménez; Vicente Pizarro, Franco Ibarra; Jaminton Camaz, Guillermo Fernández, Gaspar Duarte o Ángel Di María; y Alejo Véliz.

Independiente del Valle, por su parte, tuvo una increíble explosión a nivel internacional, ya que en la última década se convirtió en protagonista en los torneos de Conmebol.

En 2016 dio una de las mayores sorpresas al alcanzar la final de la Copa Libertadores luego de eliminar a River y a Boca, para caer en la instancia decisiva ante Atlético Nacional de Colombia.

No conforme con esto, conquistó la Copa Sudamericana 2019 y 2022, derrotando en las respectivas finales a Colón de Santa Fe y a San Pablo de Brasil.

Joaquín Papa, el DT del elenco ecuatoriano, alistaría a Aldair Quintana; Gustavo Cortez, Juan Viacava, Mateo Carabajal, Jhon Espinoza; Jhegson Méndez; Aron Rodríguez, Justin Lerma, Matías Perello; Juan Angulo y Djorkaeff Reasco.

Platense vivirá una noche histórica

También esta noche Platense recibirá a Corinthians de Brasil, por la primera fecha del Grupo E, en un encuentro que será histórico para el Calamar ya que será su debut absoluto en una competición internacional.

El partido está programado para las 21 en el Estadio Ciudad de Vicente López y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+ Premium. El árbitro designado fue el chileno Piero Maza, mientras que el encargado del VAR será su compatriota Juan Lara.

El Marrón, que es dirigido por Walter Zunino, se clasificó a la Copa Libertadores gracias al histórico título obtenido en el Torneo Apertura 2025, en el que eliminó de manera consecutiva y en condición de visitante a Racing, River y San Lorenzo, para finalmente vencer en la final a Huracán.

A partir de allí, al Calamar le costó mucho obtener buenos resultados, aunque esta Copa Libertadores, que marcará además su debut absoluto en una competencia internacional, se presenta como una muy buena oportunidad para cambiar la imagen ante sus hinchas.

Actualmente, el equipo de Vicente López atraviesa una grave sequía de seis partidos sin ganar, de los cuales empató cuatro y perdió los dos restantes.

El DT dispondría del siguiente equipo para este histórico partido: Matías Borgogno; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; y Gonzalo Lencina.

Corinthians, por su parte, tuvo un muy flojo inicio de 2026 ya que marcha 16° en el Brasileirao con 10 puntos en igual cantidad de partidos.

El equipo brasilero que es dirigido por Fernando Diniz no podrá contar con el delantero neerlandés Memphis Depay, que es su gran figura, debido a un desgarro que sufrió en el muslo derecho.

De todas maneras, sí dirá presente el delantero inglés Jesse Lingard, con pasado en el Manchester United y en la selección de su país.

El Timao saldría al campo de juego con Hugo Souza; Matheus Bidu, Gustavo Henrique, Ramalho,Matheuzinho; André Ruiz, Raniele, Allan Souza; Breno Bidon; Yuri Alberto y Jesse Lingard.