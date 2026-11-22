Matías Rossi se consagró campeón en Olavarría e igualó la marca de Juan María Traverso. Emiliano Stang arribó en el séptimo lugar.

Demostrando una contundente prestación de su Toyota Corolla Cross, Matías Rossi celebró en el autódromo Hermanos Emiliozzi de Olavarría su 48° triunfo que le permitió además obtener por séptima vez el título de campeón argentino de TC 2000, faltando una ronda para completar la temporada 2026, e igualando con Juan María Traverso la marca histórica de la categoría en cuanto a campeonatos.

El crespense Emiliano Stang, que dio pelea a lo largo de la temporada, finalizó la carrera en el séptimo lugar y ahora irá en busca del subcampeonato. Con este nuevo lauro, Rossi suma doce títulos durante más de 25 años de actividad en el automovilismo argentino: TC2000, 7; Súper Renault, 1; Top Race V6, 2; TN Clase 3, 1 y Turismo Carretera, 1.

El piloto de Del Viso fue progresando en la competencia, la cual empezó desde el quinto lugar, hasta llegar detrás de los Chevrolet de Ignacio Vivian, quien fue su principal rival en el certamen, y Francisco Monarca, a los cuales alcanzó y superó para tomar el comando hasta la bandera de cuadros al cabo de los casi 38 minutos que demandó la prueba (35 minutos más una vuelta).

Durante el desarrollo de la carrera, Vivian intentó imponer un ritmo fuerte en el inicio, seguido por Monarca, conformando entonces el 1-2 para la escuadra Pro Racing; Rossi pudo superar a su compañero Valentín Yankelevich (Toyota) y a Lucas Carabajal (VW), para descontar y alcanzar a las Tracker a las cuales tras 18 vueltas relegó.

EL MISIL CAMPEÓN DEL TC2000 POR SÉPTIMA VEZ @rossimatias pic.twitter.com/nke2GFh3us — TC2000 (@SuperTC2000) November 22, 2026

Con una maniobra precisa, Rossi dio cuenta de Vivian en el frenaje de la primera curva y con ello logró asegurar la diferencia de puntos y controlar la carrera hasta la bandera de cuadros superando por más de un segundo al piloto de Colegiales. En tanto, tercero arribó Yankelevich quien sobre los últimos giros superó, junto con Carabajal, a Monarca; luego, Yankelevich fue sancionado con un recargo de puesto por una maniobra peligrosa sobre Monarca, ascendiendo al podio Carabajal.

Detrás de ese grupo terminaron el tricampeón de la categoría Gabriel Ponce de León (Toyota), precediendo a Emiliano Stang (Toyota), Matías Rodríguez (Chevrolet), Nicolás Traut (Chevrolet) y Facundo Aldrighetti (Honda), cerrando las posiciones puntuables. Luego se ubicaron Marcelo Ciarrocchi (se despistó en el primer giro con el Fiat), Benjamín Squaglia (Fiat) y Juan Pablo Alé (largó de boxes por un inconveniente en su Honda).

No pudieron completar el recorrido total de la carrera el local Nicolás Villamayor (Honda) que terminó a una vuelta, en tanto que Federico Iribarne (Nissan) y Franco Morillo (Toyota) abandonaron.

Matías Rossi se consagró una fecha antes del final

Tras sumar un total de 209 puntos, Rossi descartó 12 y con ello el neto quedó en 197 unidades, superando en la tabla por 33 a Vivian (que no descarta) y reteniendo así el cetro antes de correrse el último compromiso en el autódromo Oscar Cabalén de Córdoba, durante el fin de semana del 11, 12 y 13 de diciembre.

El Turismo Pista finalizó en Rafaela

Matías Canapino con el Chevrolet Onix se consagró campeón ayer dentro de la Clase 3 del Turismo Pista en la carrera disputada en Rafaela. El hermano de Agustín logró el título en la última fecha tras llegar segundo. En Clase 2 el campeón fue Juan Cruz Paulides y en Clase 1 lo hizo Joaquín Cortina.