El español Marc Márquez se consagró por 10° vez dentro del motociclismo mundial. Ahora con Ducati, superó la marca de Valentino Rossi.

Marc Márquez lo hizo nuevamente: ganó el campeonato de Moto GP por octava vez. En Portimao, arribó 8° y se calzó una corona más a sus 33 años, tras una caída en el Sprint de sábado que le retrasó el festejo. Es el décimo título contando los logrados en las categorías de 125 y 250. La carrera fue ganada por Jorge Martín.

El español superó a Valentino Rossi y ahora es el más laureado junto a Giacomo Agostini. Es el segundo campeonato que consigue con Ducati, y se suma a los seis logrados con Honda. Lideró la carrera tras una gran largada, pero rápidamente aplicó una estrategia cautelosa y cedió algunos lugares, controlando el ritmo y las probabilidades.

Márquez quedó gran parte de la competencia en el seguro 9° puesto, sin mayores contratiempos. Finalmente, sería 8° tras la caída de Diogo Moreira y se desahogaría con un gran festejo. En la octava cita en Mugello, el español se fue a 102 unidades del liderazgo, pero en la decimocuarta jornada disputada en Misano, igualó a Martín y dio el golpe psicológico necesario para hacerse fuerte.

La carrera tuvo a Raúl Fernández liderando luego del retraso de Marc, seguido muy de cerca por Jorge Martín y Marco Bezzecchi, los tres con Aprilia. En el giro 15, el italiano superó a sus dos rivales y se alejó en la punta, consiguiendo el tercer triunfo en cuatro carreras y el séptimo del año. Martín, que avanzó desde el séptimo lugar, y Fernández, completaron el podio.

Fabio Di Giannantonio (Ducati) llegó 4°, por delante de Ai Ogura (Aprilia), que ganó 12 lugares respecto a la largada. Completaron el top 10: 6° Fermín Aldeguer (Ducati), 7° Brad Binder (KTM), 8° Marc Márquez (Ducati), 9° Luca Marini (Honda) y 10° Iker Lecuona (Ducati).

Cómo sigue el Moto GP

El 78ª campeonato de MotoGP se cerrará el próximo fin de semana en Valencia.