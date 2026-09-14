El 14 de septiembre de 2009, Juan Martín del Potro derrotó a Roger Federer y conquistó el US Open. Desde entonces, ningún tenista masculino nacido fuera de Europa volvió a ganar un Grand Slam.

A 17 años de la hazaña de Del Potro: el argentino que todavía es el último no europeo en ganar un Grand Slam.

Hay victorias que adquieren otra dimensión con el paso del tiempo. La de Juan Martín del Potro sobre Roger Federer en el US Open 2009 es una de ellas. Este lunes se cumplen 17 años de aquella final inolvidable en Nueva York, en la que el tandilense, con apenas 20 años, derrotó al suizo por 3-6, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4) y 6-2 y conquistó el primer y único Grand Slam de su carrera.

Lo que probablemente nadie podía imaginar aquella noche en el Arthur Ashe Stadium es que el título terminaría convirtiéndose también en una marca histórica de alcance mundial. Del Potro continúa siendo el último tenista nacido fuera de Europa en ganar un Grand Slam masculino. Y el dato acaba de renovarse con el cierre del US Open 2026.

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17 años y la marca de Juan Martín del Potro sigue intacta

El torneo que acaba de finalizar en Nueva York volvió a quedar en manos de un europeo. Alexander Zverev derrotó al estadounidense Ben Shelton por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2 y consiguió el segundo Grand Slam de su carrera, después de haber ganado Roland Garros durante esta misma temporada.

Shelton, justamente, había llegado a la final después de derrotar a Frances Tiafoe en una semifinal completamente estadounidense. El país anfitrión tuvo así la posibilidad de terminar con una sequía que se mantiene desde Andy Roddick, campeón del US Open 2003. Pero tampoco pudo ser. Zverev volvió a llevar el trofeo hacia Europa y, de paso, extendió una particular historia que tiene a Del Potro como protagonista.

El camino de una hazaña

Aquel US Open 2009 no fue un título conseguido de casualidad. Del Potro llegó a la definición después de superar a su compatriota Juan Mónaco, el austríaco Daniel Köllerer, el austríaco Jürgen Melzer, el español Juan Carlos Ferrero y el croata Marin Cilic.

En semifinales esperaba nada menos que Rafael Nadal. El argentino no le dio oportunidades: lo derrotó por 6-2, 6-2 y 6-2 para alcanzar por primera vez una final de Grand Slam.

Del otro lado estaba Federer, número uno del mundo y campeón de las cinco ediciones anteriores del US Open. El suizo buscaba convertirse en el primer hombre de la Era Abierta en conquistar seis títulos consecutivos en Nueva York. Tenía todo a favor. Pero enfrente apareció una Torre de Tandil de apenas 20 años.

Del Potro perdió el primer set, se recuperó en el segundo, volvió a quedar abajo en el tercero y llevó la definición hasta un quinto parcial. Allí sacó una diferencia que ya no dejó escapar. Ganó 3-6, 7-6 (5), 4-6, 7-6 (4) y 6-2.

El argentino levantó el trofeo y consiguió el mayor título de su carrera. También se convirtió en el primer argentino en ganar el US Open desde Guillermo Vilas, en 1977.

Después de Del Potro, solo ganó Europa

A 17 años de la hazaña de Del Potro: el argentino que todavía es el último no europeo en ganar un Grand Slam.

La historia posterior resulta todavía más llamativa. Desde aquella consagración en Nueva York, los Grand Slam masculinos quedaron dominados por tenistas europeos. Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy Murray, Stan Wawrinka, Dominic Thiem, Daniil Medvedev, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner y ahora Zverev, entre otros, fueron los protagonistas de las grandes conquistas.

Hubo finales con jugadores de distintas nacionalidades, pero ningún tenista nacido fuera de Europa consiguió levantar nuevamente uno de los cuatro grandes trofeos. El último en hacerlo sigue siendo un argentino.