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Marcelo Gallardo fue oficializado flamante entrenador de Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Fútbol anunció el acuerdo con Marcelo Gallardo. El Muñeco dirigirá a la Tri hasta el 2030

14 de septiembre 2026 · 11:45hs
Marcelo Gallardo fue oficializado flamante entrenador de Ecuador

Marcelo Gallardo es oficialmente el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. El Muñeco fue anunciado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) como el elegido para iniciar una nueva etapa en "La Tri" después de la salida de Sebastián Beccacece, con un contrato que se extenderá hasta 2030.

El rumor que había tomado fuerza durante las últimas semanas finalmente se convirtió en realidad. Gallardo asumirá el desafío de conducir por primera vez a una selección nacional después de haber desarrollado toda su carrera como entrenador en clubes, con pasos por Nacional de Uruguay, River, Al-Ittihad de Arabia Saudita y nuevamente el Millonario.

Sólo falta la firma para que Marcelo Gallardo asuma como DT de Ecuador.

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La FEF apostó por un entrenador de peso, con recorrido internacional y una trayectoria marcada por la exigencia y los títulos. Así lo explicó Francisco Egas, presidente de la entidad, en el video con el que se presentó oficialmente al Muñeco: “En el fútbol, hay momentos que lo cambian todo. Momentos en los que lo conseguido ya no alcanza para medir hasta dónde llegamos, sino para imaginar hasta dónde podemos llegar. Ahí es donde empieza la verdadera exigencia: volver a subir la vara, dar el salto e ir por más. Y empezar una nueva era”.

Para Egas, justamente esa manera de entender el fútbol fue una de las principales razones que llevaron a Ecuador a buscar al ex entrenador de River. “Marcelo Gallardo hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol. La obsesión por competir, por mejorar y por no conformarse. Por construir equipos que crean, que estén preparados para los grandes momentos. Que ganen y al día siguiente vuelvan a pensar en ganar”, sostuvo.

¿Cuándo debuta el Muñeco en Ecuador?

Ahora llegará el momento de que Gallardo empiece a darle forma a su proyecto. La próxima fecha FIFA de septiembre será una de sus primeras grandes pruebas, ya que allí tendrá el primer contacto formal con el plantel y comenzará a conocer de cerca a los futbolistas con los que buscará construir esta nueva etapa.

Los títulos de Marcelo Gallardo como entrenador

Nacional de Uruguay: 1 título

Campeonato Uruguayo 2011-12

River Plate: 14 títulos

Copa Libertadores 2015

Copa Libertadores 2018

Copa Sudamericana 2014

Recopa Sudamericana 2015

Recopa Sudamericana 2016

Recopa Sudamericana 2019

Copa Suruga Bank 2015

Copa Argentina 2016

Copa Argentina 2017

Copa Argentina 2019

Supercopa Argentina 2017

Supercopa Argentina 2019

Liga Profesional 2021

Trofeo de Campeones 2021

Marcelo Gallardo Ecuador Entrenador
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