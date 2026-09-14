Dillom presenta en Tribus "La Nueva Violencia"

El artista se presentará el viernes 23 de octubre en Tribus Club de Arte, donde llegará con las canciones de su tercer álbum

Dillom llegará a Santa Fe el próximo viernes 23 de octubre a las 21, para presentarse en Tribus Club de Arte y recorrer las canciones de La Nueva Violencia, su tercer disco. Las entradas están disponibles a través de Ticketway .

El nuevo álbum encuentra al artista abrazando el vértigo de una época atravesada por el exceso, la sobreestimulación y la necesidad permanente de entretenimiento. En lugar de tomar distancia de ese universo, Dillom lo convierte en materia prima para una obra más salvaje, ruidosa y visceral.

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La Nueva Violencia fue grabado durante dos semanas en una casa de 1860 transformada en estudio, en una experiencia de convivencia entre músicos, productores, amigos y colaboradores. La producción estuvo a cargo de Fermín Ugarte junto a Dillom, Bernardo Ferrón, Coghlan, Franco Dolzani y Samuel Shea.

El disco apuesta por guitarras al límite, bajos distorsionados, capas de ruido y una producción que prioriza la intensidad por sobre la prolijidad. Entre el post-punk, el rock and roll y la electrónica industrial, Dillom cambia de registro canción tras canción y combina furia, ironía, denuncia y momentos de marcada sensibilidad.

El álbum también cuenta con colaboraciones de artistas como St. Vincent, Sebastian Murphy de Viagra Boys, Dickhead Mehrtens de Amyl and the Sniffers, Miranda! y Juana Aguirre, además de un coro integrado por Juana Rozas, Babeblade y Terra.

Con La Nueva Violencia, Dillom profundiza una identidad artística que apuesta por el riesgo y la intensidad. Ahora llevará esas canciones al escenario de Tribus para una noche que promete volumen, energía y una de las propuestas más particulares de la escena musical argentina.