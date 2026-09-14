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Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en televisión y hablaron sobre su separación

Sofi Martínez y Diego Leuco compartió una charla en La Peña de Morfi, donde revelaron detalles de cómo transitaron el final de su relación.

14 de septiembre 2026 · 16:22hs
Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en televisión y hablaron sobre su separación.

Sofi Martínez y Diego Leuco se reencontraron en televisión y hablaron sobre su separación.

Sofi Martínez y Diego Leuco protagonizaron un particular momento el último domingo en La Peña de Morfi (Telefe). La periodista deportiva reemplazó a Carina Zampini en la conducción del ciclo y compartió pantalla con su expareja.

Más allá de la dinámica habitual del programa, ambos participaron de una charla con Sebastián Wainraich, quien aprovechó la presencia de la expareja para indagar sobre el final de su relación y hacer algunas preguntas filosas.

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La pregunta de Diego Leuco que sorprendió a Sofi Martínez

En medio de la conversación, Leuco quiso saber cuánto tiempo había seguido mirando sus redes sociales después de la separación. “¿Cuánto tiempo más seguiste viendo mis redes después de que nos separamos?”, le preguntó el periodista, dando por sentado que Martínez continuaba pendiente de sus publicaciones.

La respuesta de la periodista lo tomó por sorpresa. “El día que nos separamos te silencié y es, al día de hoy, que no aparecés en mis redes sociales. ¿Está bien o no? Soy muy adulta”, respondió.

La confesión generó una reacción inmediata en Leuco, quien reconoció su malestar: “Me duele seguir silenciado”.

Por qué Sofi decidió silenciar a su expareja

Martínez explicó que tomó esa decisión como una manera de atravesar el duelo por la ruptura sin necesidad de eliminar definitivamente a su expareja de las redes sociales.

“Lo que me pasa es que es mejor silenciarte que eliminarte. Cuando uno se separa, tiene que vivir su duelo”, sostuvo la periodista.

Wainraich quiso profundizar aún más y le preguntó si en algún momento había sentido curiosidad por ingresar al perfil de Leuco para saber qué estaba haciendo.

“No sé, soy bastante tajante. Muy tajante”, respondió Martínez, dejando en claro que, desde su perspectiva, mantener distancia de las redes de su expareja fue parte de su manera de procesar la separación.

Sofi Martinez Diego Leuco Televisión
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