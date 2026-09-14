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Con más de 100 artistas, la Feria de Arte Paraná cerró una nueva edición

Durante tres días, la Feria de Arte Paraná reunió obras de más de 100 artistas, galerías, espacios culturales y proyectos independientes

14 de septiembre 2026 · 15:01hs
La Feria de Arte Paraná cerró con premios

La Feria de Arte Paraná cerró con premios, recorridos y una gran respuesta del público
Tres días de arte frente al río: cerró la Feria de Arte Paraná

Tres días de arte frente al río: cerró la Feria de Arte Paraná

Durante tres días, la Feria de Arte Paraná reunió obras de más de 100 artistas, galerías, espacios culturales y proyectos independientes. La jornada de cierre incluyó la entrega de premios, recorridos guiados, una charla y una intervención performática.

La Feria de Arte Paraná volvió a reunir a la escena artística a orillas del río

La Feria de Arte Paraná cerró este domingo una nueva edición con una jornada que reunió a artistas, galeristas, gestores culturales, coleccionistas y público en la Sala Mayo, a orillas del río Paraná. Durante tres días, la propuesta convocó a miles de personas y puso en circulación obras de más de 100 artistas de distintas disciplinas.

librerias y editoriales independientes se suman a la feria de arte parana

Librerías y editoriales independientes se suman a la Feria de Arte Paraná

La Feria de Arte Paranáse realizará del 11 al 13 en Sala Mayo, con entrada libre y gratuita. Participarán galerías, proyectos independientes y librerías

Llega una nueva edición de la Feria de Arte Paraná

Organizada por la Municipalidad de Paraná, con el acompañamiento de empresas e instituciones de la ciudad, la feria contó con la participación de 10 galerías y espacios culturales y 13 proyectos grupales independientes. Pintura, dibujo, grabado, acuarela, escultura, fotografía, cerámica y arte textil fueron algunas de las expresiones presentes.

El objetivo de la iniciativa fue fortalecer el mercado del arte local mediante la comercialización y circulación de obras, además de generar espacios de encuentro entre los distintos protagonistas de la escena artística de Paraná y de otros puntos del país.

Uno de los momentos centrales de la jornada de cierre fue la entrega de premios y certificados, de la que participaron el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani; el subsecretario de Cultura, Joaquín Arijón; el decano de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER, Daniel Richar; y las coordinadoras de la feria, Verónica Moreira y Carla Brugo.

“Esta feria sigue creciendo año a año. El balance de este año fue positivo, vimos el público recorrerla a la vera del río, en una convergencia de creadores, arte y naturaleza”, expresó Clavenzani.

Por su parte, Arijón destacó la respuesta del público y el acompañamiento del sector privado. “Fue una afluencia de público muy grande, con muy buenas ventas, y con mucha participación del sector privado apoyando la feria”, señaló.

Desde el sector privado, Tomás Spinelli también valoró la propuesta y su impacto. “La gran convocatoria de gente habla de una idea buenísima del municipio y es importante que el privado apoye esto”, sostuvo.

Los artistas premiados

La edición 2026 contó con distintos premios estímulo y de adquisición. Los reconocimientos fueron para:

  • Premio estímulo Atelier Artística: Colectivo Bolaceros.
  • Premio estímulo SANCOR Seguros: Almacén de los 33.
  • Premio estímulo ARUS Comercio Exterior: La Hendija Arte Contemporáneo.
  • Premio adquisición LEIVA: Carolina Hirschhorn, de galería La Portland.
  • Premio adquisición Tomás Spinelli Negocios Inmobiliarios: Diana Butvilosfky, del Grupo Taller1 Art Group.
  • Premio adquisición Grupo Bourdin: Claudio Osan, de Proyecto ERARTE.

La jornada también tuvo distintas actividades para el público. Durante la tarde y la noche se realizaron recorridos guiados por las galerías y proyectos grupales independientes, a cargo de estudiantes de la Escuela de Artes Visuales “Prof. Roberto López Carnelli” de la FHAyCS UADER.

Además, Karen Spahn brindó la charla “Los coleccionistas son gente feliz”, centrada en la formación de la colección Garcilazo de grabado europeo antiguo y moderno. También se presentó la intervención performática “Caudal”, con Silvina Bertolotti y Francisco Games, integrantes de la Compañía Acrobática Artes Circenses, a partir de una propuesta de 33 Almacén de Arte.

El público también tuvo un rol central durante las tres jornadas. Brisa Lencina, estudiante de Paraná, destacó la importancia de contar con este tipo de propuestas: “Está muy bueno que podamos disfrutar de esta muestra, es importante que el Estado siga promoviendo estos espacios”.

En la misma línea, Ignacio González, visitante de la feria, consideró que la iniciativa contribuye a fortalecer la actividad cultural de la ciudad. “Es movilizante para la ciudad, promueve el encuentro y poder resignificar el arte que se hace en Paraná”, expresó.

La feria reunió a 33 Almacén de Arte, A la Vuelta de la Esquina, Archicofradía, Blanca Irradiante, Casa Banano, El Farol, GAP, La Hendija Arte Contemporáneo, La Portland y Proyecto ERARTE, junto con los proyectos grupales AZA, Tríada lîla, Bienvenida, Bruma Colectiva, Colectivo 333, Colectivo Bolaceros, Entre Hilos, EntreVeros, Juntada, Pintura para el goce, Proyecto Atemporal, Río Revuelto, Taller1 Art Group y Visual 3.

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Feria de Arte Paraná artistas Río
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