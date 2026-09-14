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Llegaron a Salta los peregrinos en bici que salieron desde Concordia

Los tres peregrinos de Concordia recorrieron más de 1.300 para llegar a Salta. Llevaron donaciones a un merendero de Cabeza de Buey.

14 de septiembre 2026 · 16:27hs
Los tres peregrinos hicieron su arribo este lunes a la Virgen del Milagro.

Los tres peregrinos hicieron su arribo este lunes a la Virgen del Milagro.

Luego de varios días de pedaleo desde Concordia hasta Salta, los tres integrantes de “Locos por la bici hacia el Milagro” llegaron este lunes a su destino final. Desde el 16 de agosto que partieron los aventureros realizaron más de 1.300 kilómetros.

Peregrinos en bicicleta a Salta.

Peregrinos en bicicleta a Salta.

Este lunes el tramo final fue de pocos kilómetros y finalmente llegaron a la Catedral ubicada en el centro de Salta en el marco de la fiesta de la Virgen del Milagro. Alejandro Ferreira es uno de los integrantes de esta aventura que también tuvo su tinte solidario porque también acercaron donaciones a un merendero de Cabeza de Buey.

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“Terminamos nuestro peregrinar después de unos cuantos días. Estamos muy cansados y felices. Todos los días eran un día más lindo que el otro. La gente nos sorprendió en cada lugar donde llegábamos”, manifestó a UNO.

El itinerario de los peregrinos

En cuanto a cómo se dio el día a día, expresó: “El día que salimos de Concordia fue con mucha lluvia, viento en contra. Fueron días durísimos, pero la solidaridad de la gente que nos brindó su hogar y un plato de comida es algo que hay que vivirlo para saber lo que se siente. Fueron muchas familias que nos dio su apoyo y contención para llevar adelante”.

Ferreira también se refirió a la solidaridad de la gente para llevar providencias a un merendero en un paraje muy precario de Salta. “Se logró juntar mercadería con mucha gente que nos ayudó, también construimos dos baños con el grupo de hombres de San Cayetano. En su momento vinimos en auto y los construimos”, finalizó.

peregrinos Concordia Salta merendero
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