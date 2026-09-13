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Racing, no levanta cabeza: perdió ante Huracán y sigue último en el Torneo Clausura

El Globo venció 2-1 a Racing en el Ducó por los goles de Waller y Caicedo. Ortegoza había marcado el empate transitorio. El ciclo de Vojvoda pende de un hilo.

13 de septiembre 2026 · 23:29hs
Racing ante un torneo para el olvido.

Racing ante un torneo para el olvido.

Racing estiró su mala racha y se hunde cada vez más en el Torneo Clausura. Esta noche de domingo, perdió 2-1 ante Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y sigue último en la Zona B. El ciclo de Juan Pablo Vojvoda pende de un hilo cada vez más delgado y se viven horas claves sobre su futuro como DT.

Alexander Zverev, fue el mejor.

Alexander Zverev logró su segundo Grand Slam al consagrarse campeón del US Open 2026

El equipo de gimnasia que logró el bronce. Santiago Mayol –primero de la izquierda– festejó.

Santiago Mayol, protagonista entrerriano del bronce argentino en gimnasia

Racing Huracán Torneo Clausura
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