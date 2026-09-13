Racing, no levanta cabeza: perdió ante Huracán y sigue último en el Torneo Clausura

El Globo venció 2-1 a Racing en el Ducó por los goles de Waller y Caicedo. Ortegoza había marcado el empate transitorio. El ciclo de Vojvoda pende de un hilo.

Racing estiró su mala racha y se hunde cada vez más en el Torneo Clausura. Esta noche de domingo, perdió 2-1 ante Huracán en el Estadio Tomás Adolfo Ducó y sigue último en la Zona B. El ciclo de Juan Pablo Vojvoda pende de un hilo cada vez más delgado y se viven horas claves sobre su futuro como DT.