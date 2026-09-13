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Alexander Zverev logró su segundo Grand Slam al consagrarse campeón del US Open 2026

El tenista alemán Alexander Zverev, quien derrotó a Ben Shelton en la final, suma su segundo título de Grand Slam y regresa al segundo lugar del ranking ATP.

13 de septiembre 2026 · 22:28hs
Alexander Zverev

Alexander Zverev, fue el mejor.

El tenista alemán Alexander Zverev (2°) hizo valer su condición de primer sembrado y derrotó al estadounidense Ben Shelton (9°) para sumar la ansiada copa del US Open a su vitrina. El europeo se impuso tras cuatro sets y tres horas y media de juego, por 6-3, 7-6 (2), 5-7 y 6-2, ante las tribunas del prestigioso estadio Arthur Ashe.

Alexander Zverev, festejó

Así, Zverev sumó el segundo título de Grand Slam de su carrera, ambos conseguidos durante la actual temporada, y se consolida como uno de los dos mejores jugadores del mundo, con la expectativa de llegar al máximo escalón en la próxima temporada.

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El equipo de gimnasia que logró el bronce. Santiago Mayol –primero de la izquierda– festejó.

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Alexander Zverev volvió a aprovechar las ausencias de los mejores jugadores del mundo: el italiano Jannik Sinner se bajó del torneo y el español Carlos Alcaraz cayó en cuartos de final, y sigue demostrando que es el tercero en discordia al quedarse con el US Open.

El alemán fue superior a Ben Shelton durante todo el partido y demostró que pudo dejar atrás el nerviosismo e inquietud que le representaban los encuentros de gran magnitud en el pasado, con el modo en el que celebró el triunfo: estaba tan concentrado en el juego que ni se dio cuenta de que había conseguido el título, pues esperaba el saque de su rival.

Dominante de principio a fin ante un rival errático, cuyo juego intenso no pesó luego de una quincena extenuante, Zverev alcanzó así el segundo major de su carrera, ya que viene de ser campeón en Roland Garros en una final muy distinta a la última por lo cambiante que resultó, ante el italiano Flavio Cobolli.

Con 9690 puntos en el ranking ATP en vivo, en un 2026 en el que sumó una final major a los dos que consiguió, el alemán se sitúa a poco menos de dos mil puntos del primer puesto en el listado mundial y reanimó la ilusión de ser el mejor tenista del mundo, con la cual había comenzado el año pasado, a pesar de no haber tenido éxito.

Además, el triunfo del alemán Zverev mantiene una estadística que engrandece todavía más al gigante Juan Martín Del Potro, un emblema del tenis argentino: 88 de los últimos 89 campeones de Grand Slams fueron europeos, siendo la "Torre de Tandil" la única excepción, con el campeonato obtenido en el US Open de 2009.

Alexander Zverev Grand Slam US Open Tenis
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