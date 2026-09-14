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Entre Ríos recibió 140 kits deportivos para distribuir en escuelas de la provincia

Entre Ríos recibió 140 kits deportivos para distribuir en escuelas y fortalecer las clases de Educación Física y actividades recreativas en la provincia.

14 de septiembre 2026 · 12:42hs
Entre Ríos recibió 140 kits deportivos para distribuir en escuelas de la provincia.

Entre Ríos recibió 140 kits deportivos para distribuir en escuelas de la provincia.

La Secretaría de Deportes de Entre Ríos recibió 140 kits deportivos que serán distribuidos en escuelas de distintos puntos de la provincia. Los materiales permitirán fortalecer las clases de Educación Física y propuestas recreativas, brindando nuevos recursos a docentes y estudiantes para promover la práctica deportiva en los establecimientos educativos entrerrianos.

Los kits serán distribuidos entre establecimientos educativos de la provincia, con el objetivo de brindar mayores recursos para el desarrollo de actividades deportivas y promover la práctica de distintas disciplinas entre los estudiantes.

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Entregaron 140 kits deportivos que llegarán a escuelas de Entre Ríos

Desde la Secretaría de Deportes destacaron la importancia de contar con materiales adecuados para acompañar el trabajo que realizan diariamente docentes y comunidades educativas.

La iniciativa forma parte de las acciones destinadas a fortalecer el deporte en el ámbito escolar y facilitar el acceso de los estudiantes a diferentes prácticas deportivas.

Entre Ríos escuelas Deporte
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