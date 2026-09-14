La iniciativa busca dotar a la Municipalidad de herramientas para administrar y proyectar su patrimonio energético ante la puesta en marcha del Parque Solar.

La Municipalidad presentó el proyecto para crear el Ente de Gestión Energética de Paraná.

La Municipalidad de Paraná presentó este viernes ante concejales el proyecto de ordenanza que propone crear el Ente de Gestión Energética de Paraná. La iniciativa busca dotar al Municipio de herramientas técnicas específicas para administrar, conservar y proyectar su patrimonio energético, ante la inminente puesta en funcionamiento del Parque Solar Fotovoltaico Paraná.

La propuesta establece la creación de un organismo especializado que tendrá a su cargo la administración de los activos energéticos que le sean asignados y la ejecución técnica de los planes y proyectos comprendidos en la política energética municipal.

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La iniciativa fue presentada en una comisión ampliada del Concejo Deliberante, realizada en el Salón Mariano Moreno, y contó con el acompañamiento de representantes de todos los bloques.

Un organismo para administrar el patrimonio energético

El jefe de Gabinete, Santiago Halle, explicó los alcances del proyecto y destacó que el objetivo es establecer un sistema de gestión con una mirada de largo plazo.

“Desde el Departamento Ejecutivo elevamos al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para la creación de un sistema de gestión del patrimonio energético municipal que planifique y coordine a largo plazo la gestión de la energía en la ciudad de Paraná”, sostuvo.

En ese sentido, remarcó que la propuesta no apunta a generar una estructura burocrática adicional, sino a concentrar las capacidades técnicas existentes en el Municipio.

“Es una ordenanza que no crea una superestructura, no crea órganos nuevos. Crea un Ente que va a tener un director, un administrador, con personal idóneo y que va a concentrar las capacidades técnicas que ya tiene el municipio para poder administrar el parque solar y todo el patrimonio energético municipal”, señaló Halle.

Eficiencia y administración del Parque Solar

El funcionario también destacó que el funcionamiento del Parque Solar representa un desafío para la gestión municipal y consideró necesario avanzar de manera gradual en la conformación del organismo.

“La idea es ir creciendo gradualmente, no crear algo demasiado grande que no se pueda gestionar, pero sí sabiendo que tenemos un desafío enorme con el parque solar”, afirmó.

Halle subrayó además la importancia de garantizar un funcionamiento eficiente de la infraestructura energética. “Hay que gestionarlo, hay que administrarlo con mucha eficiencia y sin perder recursos. Cada día que un panel falla, deja de ingresar energía a la ciudad, deja de ingresar recursos a la ciudad y esa concepción la tenemos que entender todos”, sostuvo.

La mirada del Concejo Deliberante

La concejal Luisina Minni valoró la iniciativa y destacó la continuidad de las políticas vinculadas al desarrollo energético de la ciudad.

“El Parque Solar es una política pública de gestión impulsada por la intendenta Rosario Romero que viene de una gestión anterior”, señaló.

En ese marco, consideró que esa continuidad requiere de herramientas normativas que permitan garantizar el funcionamiento del proyecto. “Esa continuidad es necesaria para poder otorgarle las herramientas normativas necesarias para el funcionamiento adecuado, que no solamente prevé la energía renovable en sí, sino también ser un municipio eficiente, sustentable, sostenible con el ambiente y que puede generar energías alternativas”, explicó.

Minni también hizo hincapié en la necesidad de alcanzar consensos dentro del cuerpo legislativo para avanzar con la propuesta.

“Hay ordenanzas que es necesario que sean consensuadas por la totalidad del cuerpo, y esta es una de ellas. Son políticas que miran el presente de cara al futuro y ahí es donde tenemos que tener la inteligencia de dejar de lado nuestras cuestiones político-partidarias para poder proyectar una Paraná sostenible, que sea en beneficio de todos y todas”, concluyó.

De la reunión también participó el secretario de Hacienda y Producción, Alexis Bilbao.