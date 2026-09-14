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"Primavera en la Carminio": se vienen cuatro días de celebración

Del 22 al 25 de septiembre, la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio” abrirá sus puertas a la comunidad con muestras, conciertos, clases abiertas, charlas, intervenciones artísticas y una Peña en la Calle

14 de septiembre 2026 · 14:04hs
Escuela de Música

Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”

La Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”, dependiente de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (FHAyCS-UADER), se prepara para compartir con la comunidad una nueva edición de “Primavera en la Carminio”. Las jornadas se desarrollarán del 22 al 25 de septiembre en la sede de Italia 61, Paraná, con una programación abierta y gratuita.

Cuatro jornadas de arte y encuentro en la Escuela de Música, Danza y Teatro “Prof. Constancio Carminio”

Durante cuatro días, estudiantes, docentes, familias, artistas e instituciones podrán encontrarse alrededor de distintas propuestas vinculadas con la educación y las prácticas artísticas. El programa incluirá muestras, conciertos, clases abiertas, charlas e intervenciones artísticas, además de una propuesta especial para cerrar las jornadas.

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El objetivo es visibilizar las experiencias didácticas y pedagógicas que se desarrollan cotidianamente en las aulas y generar espacios de intercambio entre estudiantes, docentes y los distintos espacios curriculares. La iniciativa también busca fortalecer los vínculos de la institución con la comunidad y propiciar nuevas articulaciones con escuelas, organizaciones e instituciones relacionadas con el arte y la educación.

Una escuela abierta a la comunidad

“Primavera en la Carminio” continúa el camino iniciado con las jornadas conocidas originalmente como “Primavera Musical”, una propuesta que con el paso del tiempo fue ampliando sus lenguajes artísticos, su convocatoria y la diversidad de públicos participantes.

En esta nueva edición, la escuela profundiza esa apertura e incorpora nuevas disciplinas y grupalidades, generando un punto de encuentro entre diferentes experiencias y formas de expresión. La propuesta pone en valor el arte como parte de la formación y también como una herramienta para compartir, crear vínculos y construir comunidad.

De esta manera, estudiantes y docentes tendrán la posibilidad de mostrar parte del trabajo que desarrollan durante el año y encontrarse con familias, amigos, instituciones y vecinos de la ciudad.

Música y encuentro para cerrar las jornadas

El cierre llegará el viernes 25 de septiembre, desde las 20, con una Peña en la Calle, que contará con música en vivo y la participación de diferentes escuelas e instituciones artísticas de Paraná.

De la celebración formarán parte Eufonía, La Quinta Fuerza, Dúo Darío Grandolio y Valentín Cosso, Guada Frías, Tierra Nativa, María Luz Erazun y Ramiro Matteoda, Mateo Tano y Marcos Trzuskot.

La propuesta también reunirá a integrantes de instituciones artísticas de la ciudad, entre ellas la Escuela Municipal de Danza, la Escuela Municipal de Circo “Larissa” y el Centro Cultural Club Universitario.

Para consultar el cronograma completo, las actividades y las novedades de las jornadas, se puede visitar el Instagram @constancio.carminio y la página de Facebook Escuela de Música, Danza y Teatro.

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Primavera Música Escuela de Música Paraná
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