Impulsan un museo interactivo sobre la historia de Entre Ríos

Diseñado con IA y realidad aumentada, el proyecto estudiantil busca llevar la memoria de la Confederación a cada rincón entrerriano

De las aulas de San Benito a la Legislatura: existe un proyecto estudiantil para crear el Museo Histórico de la Confederación Argentina. Fue elaborado por dos estudiantes de secundaria en el marco del Senado Juvenil 2025 y es hoy una iniciativa que busca saldar la falta de conocimiento sobre el período 1852-1861, cuando Paraná fue capital del país.

Propone un esquema itinerante enriquecido con realidad virtual, pasantías docentes e inteligencia artificial, antes de su radicación definitiva en un inmueble patrimonial.

La iniciativa tuvo su origen en las aulas del Instituto San Benito Abad durante la asignatura Metodología de la Investigación, cuando el docente Manuel Sanzberro planteó una pregunta que sirvió en su momento como disparador: fue si sus alumnos sabían que Paraná había funcionado como capital de la Confederación Argentina.

A partir de ese interrogante, las estudiantes Luz Malena Soñez y Pilar Godoy Berlari iniciaron un trabajo de investigación y constataron mediante encuestas un profundo desconocimiento generalizado en la sociedad sobre dicho hito histórico.

“Comenzamos a investigar sobre la problemática porque nos pareció interesante y descubrimos que había mucha información que la mayoría de la gente no sabía. Decidimos crear una propuesta para valorizar esa parte de la historia de la provincia y, principalmente, generar una identidad en el entrerriano. Nuestro objetivo principal es que la comunidad sienta pertenencia por su historia, su tierra y sus costumbres, porque creemos indispensable que todos, desde el más grande al más chico, sepan quiénes son qué pasó y dónde están parados”, dijo a UNO Pilar Godoy Berlari.

Las dos jóvenes sanbenitenses decidieron canalizar la problemática en el Programa Senado Juvenil durante el 2025. Eligieron encarar un proyecto enfocado en la memoria y el patrimonio cultural, marcando un perfil propio frente a las temáticas habitualmente más elegidas como el medio ambiente o el deporte.

La experiencia legislativa no solo las llevó a continuar con la iniciativa tras egresar del secundario, sino que influyó en sus vocaciones universitarias porque actualmente Malena cursa la carrera de Ciencias Políticas y Pilar estudia Abogacía en la Universidad Nacional del Litoral.

“Participar en el Senado Juvenil fue una experiencia increíble que nos transformó, y por eso alentamos a otros jóvenes a que se animen a participar, a comprometerse con las problemáticas cotidianas y a llevar sus ideas directamente a las autoridades”, manifestó a UNO por su parte Soñez.

Senado Juvenil Entrerriano

El Senado Juvenil Entrerriano es un programa educativo no formal que depende de la Vicegobernación de Entre Ríos y está destinado a estudiantes de nivel medio de la provincia. El programa fue creado en el año 1993 durante la gestión del entonces vicegobernador Hernán Orduna.

Formato museológico El texto parlamentario busca rescatar, investigar y difundir la memoria histórica, política, institucional y cultural del período de la Confederación Argentina (1852-1861), reconociendo el rol de Paraná como capital nacional entre 1854 y 1861.

Para alejarse de una exhibición tradicional de “vitrinas frías”, las ahora estudiantes universitarias diseñaron un espacio participativo adaptado al lenguaje tecnológico de las nuevas generaciones, incorporando realidad virtual, realidad aumentada, pantallas interactivas e inteligencia artificial. La propuesta tomó como referencia el modelo inmersivo del Museo de la Constitución Nacional en Santa Fe (donde se recrean debates entre figuras como Juan Manuel de Rosas y Domingo Faustino Sarmiento).

En términos presupuestarios y logísticos, la propuesta establece una ejecución por etapas: una fase inicial en la que está planteado que el museo recorra municipios, parajes y escuelas rurales de Entre Ríos que no cuentan con museos o bibliotecas en sus cercanías, garantizando el acceso democrático a la cultura en todo el territorio provincial. También se contempla la articulación con museos ya existentes y la implementación de pasantías para estudiantes de los profesorados de Historia, lo que permitirá optimizar los recursos públicos y brindar práctica profesional a futuros docentes.

Ya luego, una vez completado el itinerario provincial, la autoridad de aplicación gestionará la asignación de un edificio histórico de Paraná vinculado a la época confederal. La ley fija un plazo de dos años posteriores a su promulgación para presentar ante la Legislatura el plan edilicio definitivo. Soñez contó que durante la etapa de redacción, los estudiantes mantuvieron reuniones con la creadora del Museo Eva Perón, quien las asesoró en aspectos técnicos de museología, recolección de acervo histórico y estructuración presupuestaria antes de las defensas orales.

Impulsan un museo interactivo sobre la historia de Entre Ríos

El recorrido parlamentario

Tras su paso por el Senado Juvenil, las estudiantes difundieron el proyecto en diversos ámbitos comunitarios e institucionales, incluyendo presentaciones ante el Municipio de San Benito y en el Profesorado de Historia de nivel terciario de su instituto. Decididas a no dejar la propuesta como una mera simulación escolar, Soñez y Godoy Berlari gestionaron reuniones directas con legisladores provinciales.

La iniciativa fue asumida por la senadora Claudia Silva (departamento Paraná) y el senador Víctor Sanzberro (departamento Victoria), quienes formalizaron la presentación del proyecto de ley en la Cámara Alta provincial. Actualmente, el expediente ingresó para su análisis en la Comisión de Legislación General del Senado, desde donde buscará dictamen para ser debatido en el recinto y, posteriormente, pasar a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

“El proyecto se está debatiendo en comisión y sabemos que nos espera un largo camino para que se convierta en ley, que es lo que todas esperamos”, expresó Godoy Berlari.

Federalismo e identidad

Más allá de la estructura edilicia y tecnológica, las impulsoras enfatizaron en que el objetivo de fondo es afianzar el sentimiento de pertenencia en la comunidad entrerriana.

“Entre Ríos no fue un actor secundario, sino un protagonista central de la unificación nacional junto a figuras como Justo José de Urquiza”, fundamentó Berlari, remarcando la necesidad de revalorizar la historia provincial frente a visiones centralistas afincadas en Buenos Aires.

A la par de su adaptación a la vida universitaria, Soñez y Berlari destacaron la importancia del compromiso cívico temprano: “Buscamos que la gente conozca su historia para defender su tierra; queremos motivar a los jóvenes a involucrarse, comprometerse con las problemáticas de sus comunidades y llevar sus propuestas directamente a las autoridades”, concluyó Soñez.