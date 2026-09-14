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Lisandro Martínez y su nueva colección de ropa inspirada en el anime

Lisandro Martínez unió su pasión por el anime y el fútbol en una colección de ropa de edición limitada junto a la plataforma Crunchyroll.

14 de septiembre 2026 · 11:59hs
Lisandro Martínez y su nueva colección de ropa inspirada en el anime.

Lisandro Martínez y su nueva colección de ropa inspirada en el anime.

El defensor argentino, nacido en Gualeguay, Entre Ríos, sumó un nuevo proyecto fuera de las canchas y unió dos de sus grandes pasiones: el fútbol y el anime. Lisandro Martínez desarrolló una colección de ropa en colaboración con Crunchyroll, una de las principales plataformas internacionales dedicadas a la animación japonesa.

La propuesta consiste en una colección cápsula de edición limitada que combina referencias de la cultura otaku con distintos elementos vinculados a la trayectoria deportiva del futbolista. La línea está integrada por seis prendas principales y diferentes accesorios, con diseños que buscan reflejar tanto la personalidad de Martínez dentro de la cancha como su afición por el universo del anime.

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Lisandro Martínez unió fútbol y anime en una nueva colección de ropa

Entre los principales elementos de la colección aparece el apodo "The Butcher" "El Carnicero" —, utilizado por los aficionados para describir el estilo de juego intenso y aguerrido del defensor. Algunas de las prendas también incorporan ilustraciones de Martínez realizadas con una estética inspirada en las series y personajes de la animación japonesa.

Los diseños recorren distintos momentos de la carrera del entrerriano, desde sus comienzos en Newell’s hasta su crecimiento en el fútbol europeo y su actualidad en el Manchester United. La propuesta también busca representar la forma en la que Martínez entiende el fútbol, marcada por la intensidad, la personalidad y una fuerte actitud competitiva.

"Me encanta esta colaboración porque me permite mostrar un lado diferente de mí", explicó el futbolista al referirse al proyecto. Según contó, su vínculo con el anime también tiene relación con la manera en que vive el fútbol: "En la cancha vivís el juego con tanta intensidad que terminás transformándote, como los personajes de anime".

El apodo "The Butcher" ocupa un lugar central en la colección. Martínez explicó que el sobrenombre nació entre los hinchas a partir de su estilo de juego y destacó la posibilidad de utilizarlo como uno de los conceptos de la nueva línea. "El Carnicero nació de los fans, y esta colección es una gran forma de conectar con ellos", señaló.

Con esta iniciativa, el defensor surgido de Gualeguay suma una nueva faceta a su carrera fuera del fútbol. La colaboración con Crunchyroll combina deporte, moda y entretenimiento y permite al jugador trasladar a una propuesta comercial algunos de los intereses que forman parte de su identidad personal.

La colección se inscribe, además, en una tendencia cada vez más frecuente entre los futbolistas de la Selección Argentina, que exploran proyectos comerciales vinculados con sus gustos y actividades fuera del deporte. En el caso de Martínez,

Lisandro Martínez Gualeguay ropa
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